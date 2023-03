Im Laufe der Jahrzehnte haben diverse Konsolen das Licht der Welt erblickt und Namen wie PlayStation, Xbox oder Switch sind jedem Gamer geläufig. Allerdings gab es bei der Benennung der jeweiligen Konsole einige kuriose Entscheidungen, die auch heute noch für viel Gelächter und fiese Kommentare bei den Fans sorgen.

Xbox Series X Facts

Die bunte Welt der Konsolen-Namen

Wie benennt man eigentlich eine Konsole? Diese Frage stellen sich große Publisher wie Sony, Microsoft oder Nintendo alle paar Jahre. Eine Möglichkeit ist es an einen bereits etablierten Namen eine fortlaufende Zahl zu hängen, wie das zum Beispiel Sony bei der PlayStation handhabt.

Oder aber die Publisher werden etwas kreativer und denken sich mit jeder Konsolengeneration etwas völlig Neues aus!

Microsoft versucht mit dem Namen auch den Charakter der Konsole einzufangen. Die Xbox One heißt deswegen Xbox One, weil sie „All in One“ ist. Also ein Entertainmentgerät mit dem die Spieler nicht nur zocken, sondern auch Filme schauen oder aber ins Internet gehen können.

Soweit nachvollziehbar, aber im Anschluss wurde die Benennung wesentlich komplizierter: Es folgten die Xbox One S, die Xbox One X, die Xbox Series S und die Xbox Series X.

Dieser Umstand war auch der Aufhänger für den folgenden Reddit-Thread, der sich über Microsofts eigenwillige Namensfindung lustig macht:

Fast alle Publisher werden von den Fans kritisiert

Aber auch andere Publisher bekommen in den Kommentaren ihr Fett weg! So wird zum Beispiel Nintendo für die Wii U kritisiert, bei der zum Release für viele Kunden nicht so wirklich ersichtlich war, ob die Konsole nun gänzlich neu oder lediglich ein Update zur Nintendo Wii ist.

„Ich habe es gehasst, weil ich mir eine Wii U gekauft habe, als sie neu auf dem Markt war. Immer, wenn ich einem Freund davon erzählte, wurde es zu einer peinlichen Erklärung des Namens. Das ging so weit, dass ich sie einfach die neue Wii oder Wii 2 nannte.“ (Reddit-User hamberder-muderer)

Und auch Sony wird kritisiert, allerdings nicht für ihre Konsolen, sondern für die Benennung ihrer Kopfhörer! Diese tragen nämliche technische Namen wie Sony WF-1000XM4 oder Sony WH-100MX4.

Nur ein Unternehmen wird von der Mehrheit gelobt und zwar Sega.