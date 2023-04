Santa Monica Studio überrascht God-of-War-Fans mit einem riesigen Update. Gut ein halbes Jahr nach dem offiziellen Release des PlayStation-Blockbusters, erhält God of War Ragnarök diverse neue Inhalte. Darunter befindet sich auch ein oft gewünschter Modus.

God of War Ragnarök erhält New Game Plus

Im letzten Jahr hat God of War Ragnarök Videospiel-Fans und die internationale Presse gleichermaßen von sich überzeugt. Für nicht wenige User war es sogar das beste Spiel des Jahres.

Nun spendiert Entwickler Santa Monica Studio dem kolossalen Action-Adventure ein fettes Update. Dieses enthält unter anderem auch einen langersehnten Modus und zwar New Game Plus. Wer God of War Ragnarök also bereits rauf und runtergespielt hat oder einfach nur Bock auf eine neue Runde hat, der kann sich das kostenlose Update ab sofort runterladen.

Euch erwarten neue Rüstungen, eine neue Levelgrenze und neue Möglichkeiten in der Niflheim Arena. Das ist aber noch nicht alles. Alte Hasen können sich außerdem auf neue Farbvarianten alter Rüstungen freuen. Außerdem haben auch die Bosse dazu gelernt und verfügen im New Game Plus über neue Angriffe. Das gilt allerdings nur für die geheimen Endgame-Bosse.

Wer es aber ganz genau wissen will, der findet alle Details zum Update auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Die Zukunft von God of War

Falls ihr indessen wissen wollt, wie es mit Kratos und seinem Sohn weitergeht, können wir euch folgenden Artikel empfehlen. Auf Reddit diskutieren leidenschaftliche Fans der Götter-Saga nämlich über das potenzielle Setting für einen neuen God-of-War-Teil:

Übrigens war der Anfang von God of War Ragnarök ursprünglich ganz anders konzipiert. Die Entwickler wollten den neuesten Teil eigentlich mit einem echten Schock starten lassen, haben sich dann aber doch gegen diesen drastischen Schritt entschieden.