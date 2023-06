Battle.net ist die Spieleplattform und der Games-Launcher der Blizzard-Titel wie Diablo IV, Overwatch 2, World of Warcarft und mehr. Wie ihr sehen könnt, ob die Server des Battle.net aktuell down sind und was ihr überprüfen solltet, falls das Problem doch bei euren Geräten liegt, erfahrt ihr hier.

Wenn das Spiel keine Verbindung zum Battle.net herstellen kann, ihr in der Login-Schleife hängt oder sich das Battle.net-Logo bis zum Sonnenuntergang weiterdreht ist es aus mit dem Spielspaß. Hier findet ihr die wichtigen Anlaufstellen, um zu prüfen, ob die Battle.net-Server down sind oder ob die Störung vielleicht doch woanders liegt.

Battle.net down: Gibt es aktuell Server-Probleme?

Auch die Server von großen Spieleunternehmen streiken mal. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ein Problem bei dem Aufspielen eines Updates, die länger als geplant andauernde Wartung oder auch mal eine DDoS-Attacke auf den Serverbetreiber. In diesen Fällen bleibt euch nicht viel übrig, als abzuwarten, bis die Störung behoben ist. Vorher solltet ihr natürlich überprüfen, ob es sich überhaupt um einen Ausfall handelt.

Offizieller Status

Auf der Support-Seite des Battle.net findet ihr aktuelle Probleme direkt oben an der Seite angepinnt. Wenn ihr daraufklickt, erfahrt ihr mehr über den jeweiligen Fehler.

Aktuelle Probleme sind oben angepinnt (Bildquelle: GIGA)

Dazu findet ihr auf dem offiziellen Support-Kanal für Europa direkte Status-Updates zu aktuellen Problemen und Entwicklungen.

Private Störungsmeldungen

Hin und wieder sind die Spieler selbst aber die schnellste Informationsquelle. Wenn die offiziellen Seiten noch kein Problem melden, lohnt sich auch ein Blick auf das Portal allestörungen.de.

Hier werden Community-Meldungen gesammelt, um den Server-Status verschiedener Dienste zu bewerten. Dazu könnt ihr auch selbst direkt die Störung eintragen. Häufen sich die Störungsmeldungen, ist von einem flächendeckenden Problem beim Battle.net auszugehen.

Welche Spiele nutzen das Battle.net?

Das Battle.net gehört Activision-Blizzard, dementsprechend werden sie von deren Titeln und Spiele-Reihen genutzt.

Eine vollständige Liste findet ihr auf der offizielen Seite von Blizzard.

Eigenes Gerät schuld? – Allgemeine Tipps

Wenn die Battle.net-Server keine Probleme machen, liegt es womöglich an einem eurer Geräte oder Probleme bei eurem Internet-Anbieter. Wir haben euch hier kurz zusammengefasst, was ihr überprüfen könnt, wenn ihr keine Verbindung zu den Servern herstellen könnt:

Kontrolliert zuerst eure Internetverbindung. Funktionieren andere Dienste wie zum Beispiel Steam problemlos?

Überprüft, ob vielleicht euer Internet-Anbieter allgemein aktuell mit Problemen zu kämpfen hat: Telekom | Vodafone | 1&1

Wenn euer Internet ungewöhnlich langsam ist, kann häufig der Neustart des Routers abhilfe verschafen.

Auch ein Neustart des Geräts, mit dem ihr Battle.net nutzt, kann nicht schaden.

Falls möglich: Testet Battle.net oder die Spiele auf einem anderen Gerät.

Hat Battle.net euch bei den verschiedenen Versuchen einen konkreten Fehlercode angezeigt? Überprüft diesen.

Wenn ihr ausschließen könnt, dass der Fehler bei euch liegt und der Game-Launcher selbst keine Probleme angibt, solltet ihr den Battle.net-Support kontaktieren.

