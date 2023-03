In den Xbox-Charts erlebt ein Highlight aus der GTA-Reihe dank großem Rabatt gerade ein echtes Comeback. GTA 4 kostet derzeit gerade einmal 8,74 Euro und krallt sich damit einen Platz in den Top 10 der Bestseller-Liste.

Grand Theft Auto 4 hat sich 15 Jahre nach dem Release wieder in die Xbox-Charts gekämpft – dank eines satten Preisnachlasses landet Rockstars Open-World-Epos derzeit auf Rang 8 der Bestseller-Liste. Allerdings ist die Rabatt-Aktion nicht mehr lange gültig.

GTA 4 feiert Comeback in den Xbox-Charts

Obwohl GTA 4 ursprünglich noch für die Xbox 360 erschienen ist, hat sich in den Jahren seitdem offenbar nichts an der Popularität der Geschichte von Niko Bellic geändert, der in Liberty City seinen eigenen Weg durch die kriminelle Unterwelt der Stadt zu finden versucht. Rockstars Verbrecherballade hat nur eine Rabattaktion gebraucht, um wieder in den Xbox-Charts für Furore zu sorgen. Und natürlich die bekannte Aufwärtskompatibilität der Xbox, dank der viele Spiele der vorletzten Generation noch immer auf aktuellen Konsolen laufen – GTA IV kann man auf der Xbox Series X gar in 60 FPS genießen.

Schaut euch hier den Trailer zu GTA 4 an:

GTA 4 – offizieller Trailer

GTA 4 ist derzeit noch für 8,74 Euro statt für 24,99 Euro im Xbox-Store zu haben, der Rabatt endet jedoch am 27. März 2023. Falls ihr den Sale verpasst haben solltet, lohnt sich das Spiel aber dennoch – schließlich vertreten manche Fans sogar die Meinung, dass GTA 4 das beste Spiel des gesamten Franchise ist.

Xbox-Charts: Star Wars und Formel 1 grüßen von oben

GTA 4 schnappt sich in den Xbox-Charts derzeit einen mehr als bemerkenswerten achten Platz und lässt damit die beiden anderen 360-Klassiker Max Payne 3 und Call of Duty: Black Ops 2 hinter sich. An seinen Nachfolger kommt das Open-World-Highlight jedoch nicht vorbei, denn Grand Theft Auto 5 landet aktuell auf Platz 4 der Charts. Davor können sich nur noch das Remake von Resident Evil 4, die Champions Edition von F1 22 und der Sci-Fi-Kracher Star Wars Jedi: Fallen Order platzieren – die letzteren beiden jeweils dank riesiger Rabatte. (Quelle: Xbox)

Trotz der Preisnachlasse im Microsoft-Store müssen sich Xbox-Fans von einem beliebten Spar-Angebot verabschieden:

