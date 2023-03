In den Xbox-Bestseller-Charts rast ein beliebtes Racing-Spiel derzeit ganz nach vorne – dank eines Mega-Rabatts, mit dem ihr über 75 Euro sparen könnt, schnappt sich die Champions Edition von F1 22 einen Platz auf dem Treppchen.

9 Monate nach dem Release hat EAs Formel-1-Simulation F1 22 ein paar Gänge hochgeschaltet und befindet sich in den Xbox-Charts auf Überholkurs. Dank eines Mega-Rabatts von 85 Prozent landet die Champions Edition des beliebten Rennspiels derzeit auf Platz 3 der Bestseller-Liste – das Angebot gilt noch bis zum 27. März 2023.

F1 22: Formel-1-Rennspiel im Xbox-Store stark reduziert

In F1 22 könnt ihr euch in die rasante Welt der Formel 1 stürzen, eure eigene Saison starten und euch mit namhaften Rennfahrern Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Ihr könnt auf über 20 real existierenden Strecken richtig Gas geben und habt dabei sowohl für euren Fahrer als auch euer Team eine riesige Menge an Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Auf Metacritic kann das Spiel eine gute Wertung von 81 vorweisen – im Test bei unseren Kollegen von spieletipps hat das Spiel ebenfalls eine gute, wenn auch nicht überragende Wertung erhalten.

Schaut euch hier den Trailer zu den Gameplay-Features in F1 22 an:

F1 2022: Features Trailer

Die Champions Edition von F1 22 beinhaltet nicht nur das Basis-Spiel, sondern mit Nico Hülkenberg, Mark Webber und Jacques Villeneuve ebenfalls 3 Add-On Fahrer sowie 2 fahrbare Safety Cars und 18.000 PitCoins. Aktuell könnt ihr euch diese Edition für die Xbox One und Xbox Series X|S für nur 13,49 Euro statt 89,99 Euro im Microsoft-Store schnappen.

Xbox-Charts: Star-Wars-Kracher an der Spitze

Mit dem fetten Rabatt rast F1 22 derzeit auf Rang 3 in den Xbox-Charts – damit muss sich das Rennspiel nur dem Jump-'n‘-Run-Spaß DuckTales. Remastered und Star Wars Jedi: Fallen Order geschlagen geben. Letzteres kostet im Microsoft-Store derzeit gerade einmal 5,99 Euro. (Quelle: Xbox)

Viele Xbox-Fans freuen sich derweil außerdem bereits auf einen neuen Game-Pass-Hit:

