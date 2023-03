MontanaBlack ist einer der bekanntesten Streamer Deutschlands und auf Twitch unterwegs. Seine Fans würden ihn nur zu gern in der TV-Show Dschungelcamp sehen. Sollte sich RTL dem Wunsch beugen, müsste der Sender allerdings richtig tief in die Tasche greifen.

Twitch Facts

Twitch: MontanaBlack nur im Dschungel, wenn die Summe stimmt

Wie Marcel Thomas Andreas Eris aka MontanaBlack vor einigen Wochen verriet, ist er auf der Plattform Twitch schon eine Weile nicht mehr glücklich, dazu bekommt man manchmal das Gefühl, dass der Streamer den Bezug zu Geld schon lange verloren hat. Wäre ein Auftritt in einer TV-Show eine willkommene Ablenkung für ihn? Die Fans würden ihn zumindest gern im Dschungelcamp sehen.

Diese Show wird seit 2004 auf RTL ausgestrahlt und konnte sich 2022 und 2023 rund vier Millionen Zuschauer sichern. MontanaBlack selbst konnte sich in den vergangenen 30 Tagen über rund 16.000 bis 34.000 Zuschauer pro Stream freuen. Ein Auftritt in der bekannten TV-Show würde für ihn also vermutlich ein Boost bedeuten, doch RTL müsste eine horrende Summe zahlen (Quelle: Sullygnome).

Auf Instagram verriet er, dass er für ein bis zwei Millionen Euro zumindest darüber nachdenken würde, in den Dschungel zu gehen. Das wäre für die 14-tägige Show täglich eine Gage von 70.000 bis 140.000 Euro. Zum Vergleich: Model und Designerin Claudia Effenberg soll für ihre gesamte Teilnahme 500.000 Euro kassiert haben.

Wenn das stimmt, würde es sich dabei um die bisher höchste Gage handeln. Modedesigner und Unternehmer Harald Glööckler erhielt 2022 wohl 250.000 Euro. Andere Promis reihen sich bei 20.000 bis 150.000 Euro ein. Die Vorstellung von MontanaBlack ist also utopisch. (Quelle: ovb-online / Bunte).

MontanaBlack streamt oft Games. Ihr wisst gerade nicht, was ihr zocken sollt? Wir haben Tipps:

8 Must Plays im März 2023 Abonniere uns

auf YouTube

MontanaBlack: Andere Angebote bereits abgelehnt

Dass der Streamer wirklich ins Dschungelcamp gehen würde und dass RTL überhaupt gewillt wäre, die enorme Summe von ein bis zwei Millionen zu investieren, ist unwahrscheinlich.

Wirklich eingeladen wurde er allerdings kürzlich vom Champion der Sendung 7 vs. Wild. Otto Karasch lud MontanaBlack ein Teil vom Survival-Projekt Arctic Warrior in Lappland zu werden. Hier lehnte der Twitch-Star allerdings ab, weil er Kälte hasst (Quelle. TikTok).