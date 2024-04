Hier kann man Dragon Ball Super im Stream legal online sehen

„Dragon Ball Super“ ist die Fortsetzung der Anime-Serie „Dragon Ball Z“. Sie setzt die Abenteuer des inzwischen erwachsenen Son Goku und seinen Freunden fort. Ihr könnt die Folgen der Serie aktuell im Free-TV sehen. Wollt ihr nicht auf bestimmte Uhrzeiten warten, bis die nächste Folge startet, könnt ihr auch „Dragon Ball Super“ im Stream online sehen.

Seit Anfang April 2024 gibt es mit „Anime Digital Network“ einen neuen Streaming-Dienst in Deutschland. Hier könnt ihr ab sofort die Folgen von „Dragon Ball Super“ legal im Stream ansehen. Für den Zugang benötigt ihr ein Abonnement, das 6,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr kostet (zu ADN).

Hinweis: Wenn ihr nach Dragon-Ball-Super-Streams googelt, findet ihr im Netz zahlreiche Webseiten, auf denen ihr euch alle Folgen kostenlos und ohne Anmeldung anschauen könnt. Hierbei handelt es sich meistens um illegale Angebote. Die Betreiber dieser Seiten stellen die Episoden ohne Einverständnis der Lizenzinhaber ins Netz und begehen damit einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Nach der Wenn ihr nach Dragon-Ball-Super-Streams googelt, findet ihr im Netz zahlreiche Webseiten, auf denen ihr euch alle Folgen kostenlos und ohne Anmeldung anschauen könnt.. Die Betreiber dieser Seiten stellen die Episoden ohne Einverständnis der Lizenzinhaber ins Netz und begehen damit einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes machen sich auch Nutzer solcher Angebote potentiell strafbar, wenn es sich offensichtlich um eine illegale Quelle handelt. Daher und aufgrund von Spam- und Abofallen-Gefahren solltet ihr solche verbotenen Streaming-Portale meiden. Es gibt auch legale Wege, um Dragon Ball Super im Stream anzuschauen.

Dragon Ball Super im Stream online: Wo gibt es die Serie deutsch und legal?

Ihr müsst gar nicht weit nach zwielichtigen Portalen suchen. Bis zuletzt liefen die Folgen von „Dragon Ball Super“ täglich im Free-TV beim Sender Prosieben Maxx. Im Online-Angebot des Senders könnt ihr die letzten Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos im Stream ansehen. Ruft hierfür die Übersichtsseite für die Serie im Webangebot des Senders auf. Beeilt euch aber, da die Episoden nach einer bestimmten Zeit offline genommen werden. Daneben könnt ihr die Serie auch noch im Angebot des Streaming-Dienstes Joyn anschauen. Joyn ist der Streaming-Dienst der Prosieben-Sendergruppe. Eine Anmeldung dort ist kostenlos.

Mit ADN gibt es auch einen Streaming-Dienst, der euch per „Video on Demand“ Zugriff auf alle 131 Dragon-Ball-Super-Episoden liefert. ADN könnt ihr im Browser ansehen. Mit der passenden App streamt ihr die Folgen auch auf Geräten wie Smartphones und Tablets. Mehr zum Anime-Streaming-Dienst:

Alternativen zum Dragon Ball Super Stream

Illegale Streaming-Portale sind natürlich keine Alternative, da ihr euch damit strafbar macht und eventuell hohe Strafen zahlen müsst. Eine Möglichkeit ist, sich die Episoden auf Blu-ray oder DVD zu besorgen. Ihr müsst dabei nicht auf Importversionen zurückgreifen, da es die Serie auch in einer deutschen Fassung zu kaufen gibt.

Dragon Ball Super ist eine japanische Anime-Fernsehserie und die Fortsetzung der legendären Dragon-Ball-Serie von Akira Toriyama. Der Anime wurde erstmals im Juli 2015 ausgestrahlt und knüpft an die Handlung von Dragon Ball Z an. Dragon Ball Super folgt den Abenteuern von Son Goku und seinen Freunden, während sie neue Welten erkunden, mächtige Gegner bekämpfen und sich in epischen Schlachten messen. Die Handlung von Dragon Ball Super bringt auch neue Transformationen für Charaktere wie Goku und Vegeta hervor, darunter die mächtige Form des Super Saiyajin Blue.

An anderer Stelle erfahrt ihr, wo man die anderen Ableger von Dragon Ball im Stream anschauen kann.

