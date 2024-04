Wenn sich euer Handy aufgehängt hat und der Bildschirm nicht mehr reagiert, könnt ihr einen Neustart beim Smartphone erzwingen. Das funktioniert auch bei Modellen, die einen fest eingebauten Akku besitzen. Wir zeigen, wie das geht.

Ein erzwungener Neustart funktioniert in der Regel, indem ihr die Leiser- und die Power-Taste am Smartphone gleichzeitig für mehrere Sekunden gedrückt haltet, bis sich etwas tut. Allerdings kann sich die Methode von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Wir haben unten alle gängigen Neustart-Optionen aufgelistet.

Unser Video zeigt, was ihr tun könnt, wenn der Touchscreen nicht mehr funktioniert:

Reinigt zunächst das Handy-Display. Auch Dreck und Wasser auf dem Bildschirm können dazu führen, dass es nicht mehr reagiert oder seltsame Eingaben getätigt werden.

Handy lässt sich nicht ausschalten – was tun?

Egal ob Samsung oder ein anderer Hersteller: Oft funktioniert eine der folgenden Methoden, um das Handy neu zu starten, auch wenn es nicht mehr reagiert. Hierbei bleiben eure Daten alle erhalten. Ihr könnt das Ausschalten eures eingefrorenen Geräts wie folgt erzwingen:

Bei den meisten Handy-Modellen müsst ihr den Ein/Aus-Schalter solange gedrückt halten , bis sich das Display abdunkelt und ein Neustart eingeleitet wird.

, bis sich das Display abdunkelt und ein Neustart eingeleitet wird. Bei Samsung-Smartphones haltet ihr die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig bis zu 10 Sekunden lang gedrückt.

und die bis zu 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn das nicht funktioniert, haltet stattdessen die Ein/Aus-Taste und gleichzeitig die Lauter -Taste gedrückt.

und gleichzeitig die -Taste gedrückt. Falls nach einer der Tastenkombinationen ein Menü „im DOS-Modus“ angezeigt wird, wählt mit den Lauter- und Leiser-Tasten den Neustart/Reboot aus und bestätigt mit der Ein/Aus-Taste. Wählt auf keinen Fall „Factory Reset“ oder „wipe data“ aus. Denn dabei wird das Android-Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Falls ihr so etwas seht, wählt die Reboot-Option für einen Neustart mit der Lautstärke-Wippe aus. (Bildquelle: GIGA)

Falls ihr noch ein Smartphone mit wechselbarem Akku habt, entfernt die Rückblende und den Akku kurz, um das Gerät auszuschalten. Setzt den Akku dann wieder ein und startet das Gerät neu.

Falls gar nichts funktioniert, schaut in die Anleitung eures Handys nach. Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, ist unter Umständen der Akku defekt oder es liegt ein Hardware-Defekt (Hardbrick) vor. In dem Fall muss das Gerät an den Hersteller zur Reparatur geschickt werden.

Samsung: Ausschalten erzwingen

Haltet die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig bis zu 10 Sekunden lang gedrückt. Danach sollte das eingefrorene Samsung-Gerät neustarten oder zumindest herunterfahren.

Warum funktioniert das Handy-Ausschalten nicht?

Kurzzeitiger Software-Defekt, obige Anleitungen helfen in dem Fall.

Auf dem Display befinden sich Dreck- oder Wasserspritzer. Reinigt eurer Handy.

Das Betriebssystem ist ausgelastet und reagiert nicht mehr. Ein Virus oder Software-Fehler kann Ursache sein.

Das Smartphone ist zu heiß oder zu kalt geworden. Wartet, bis sich das Gerät an die neue Umgebung akklimatisiert hat.

Feuchtigkeit oder Schmutz ist in die Elektronik gelangt. Öffnet die Abdeckung auf der Rückseite und schaut, ob ihr Verunreinigungen erkennen könnt. Entfernt sie vorsichtig mit einem sauberen Tuch. Entfernt aber keine Elektronik. Geht dafür zum Fachhändler.

