Mercedes elektrifiziert die Offroad-Welt: Neue G-Klasse startet durch

Mercedes-Benz bringt in diesem Sommer eine Elektrovariante der G-Klasse auf den Markt. Der neue G 580 EQ verspricht, die robusten Offroad-Qualitäten der traditionellen G-Klasse mit fortschrittlicher Elektrotechnologie zu verbinden. Das Fahrzeug wiegt über 3 Tonnen.

Mercedes G 580 EQ: Die G-Klasse wird elektrisch

Mercedes-Benz elektrifiziert die Offroad-Welt mit dem ersten vollelektrischen Modell der legendären G-Klasse. Der G 580 EQ im traditionellen Design soll ab Mitte des Jahres auf den Markt kommen.

Der neue G 580 EQ wird von vier Elektromotoren angetrieben, die zusammen eine Leistung von 432 kW erbringen und ein Drehmoment von 1164 Nm erreichen. Diese Konfiguration verbessert laut Mercedes nicht nur die Geländegängigkeit durch eine noch präzisere Kraftverteilung, sondern ermöglicht auch Funktionen wie den G-Turn, bei dem sich das Fahrzeug fast auf der Stelle drehen kann.

Innen präsentiert sich der elektrische G 580 EQ als Luxuslimousine. Neu sind unter anderem beheizbare Armlehnen und das Bediensystem MBUX.

Der Innenraum des Mercedes G 580 EQ. (Bildquelle: Mercedes-Benz)

Das 116-kWh-Batteriepaket, das im Leiterrahmen des Fahrzeugs untergebracht ist, ermöglicht eine Reichweite von 473 km nach WLTP-Standard. Optische Änderungen wie eine neue A-Säule und eine modifizierte Frontmaske tragen zu einer leicht verbesserten Aerodynamik bei – auch wenn das Fahrzeug selbst weiterhin einem Kasten ähnelt. Mercedes spricht von einer „vertrauten, kantigen Silhouette“.

Obwohl das Fahrzeug mit 3.085 kg deutlich schwerer ist als seine Vorgänger, kann es laut Hersteller auch extreme Steigungen und Schräglagen bewältigen. Unterstützt wird dies durch die individuelle Ansteuerung der Elektromotoren und den niedrigen Schwerpunkt.

Mehr zur elektrischen G-Klasse seht ihr im Video:

Elektrischer Mercedes G 580 EQ ab 142.621,50 Euro

Mercedes will den Elektro-Geländewagen im Sommer in Deutschland zu Preisen ab 142.621,50 Euro anbieten. Wer sich für das Sondermodell Edition One mit exklusiven Designelementen entscheidet, zahlt mindestens 192.524,15 Euro (Quelle: Mercedes-Benz).