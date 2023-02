Xiaomi ist bekannt dafür, sehr experimentelle Smartphones zu bauen. Wenn sich das chinesische Unternehmen für einen Weg und Fokus entscheidet, dann wird dieser auch eiskalt durchgezogen. Mit dem kommenden Xiaomi 13 Ultra wird deutlich, dass dabei gern auch die Gerätegrenzen verschwimmen.

Xiaomi 13 Ultra mit gigantischer Kamerapartie

Xiaomi hat schon mit dem 12S Ultra und dem 1-Zoll-Sensor mit der riesigen Kamerapartie gezeigt, dass dieses Smartphone den Fokus auf die Kamera legt. Beim Xiaomi 13 Ultra wird das Design noch einmal auf die Spitze getrieben. Dieses Mal sollen nämlich gleich zwei 1-Zoll-Kamerasensoren zum Einsatz kommen und das Gehäuse auf der Rückseite zu etwa einem Drittel aus einem riesigen Kamerabuckel bestehen. Verstärkt wird der Effekt durch die Rückseite, die die Kamerapartie mit einer Erhebung einfasst.

So soll das Xiaomi 13 Ultra aussehen. (Bildquelle: Weibo

Im Grunde wird das Xiaomi 13 Ultra über einen doppelten Kamerabuckel verfügen. Einmal über die Rückseite und dann noch einmal die Kamerapartie an sich, die noch einmal aus dem Gehäuse steht. Unterstrichen wird das Design durch eine Hülle, die ebenfalls schon geleakt wurde:

Eine Hülle bestätigt die riesige Kamerapartie des Xiaomi 13 Ultra. (Bildquelle: @techgoing

Bei der Hülle sieht man dann noch einmal sehr deutlich, wie sich die Rückseite knapp unter dem Powerbutton leicht erhebt und wie sehr die Kamerapartie dann noch einmal zusätzlich absteht. In dem Smartphone steckt also eine richtig starke Kamera, die dann hoffentlich auch anständige Fotos macht.

Xiaomi 13 und 13 Pro vorgestellt

Xiaomi 13: Alle Details zum neuen Top-Smartphone

Xiaomi hat am 26. Februar ein großes Event im Rahmen des MWC 2023 in Barcelona veranstaltet. Auf diesem wurden die neuen Xiaomi-13-Handys vorgestellt. Die große Frage wird sein, wann das Xiaomi 13 Ultra folgt. Das Unternehmen hatte schon bestätigt, dass das Ultra-Handy auch nach Europa kommt. Es wird also spannend sein zu sehen, ob das bald passiert.

