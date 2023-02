Xiaomi war bisher oft die führende Kraft, wenn es um die Entwicklung neuer Schnellladetechnologien ging. Das Unternehmen hat sehr früh erkannt, wie praktisch diese Funktion ist. Doch jetzt hat auch Xiaomi seinen Meister gefunden. Ein anderes chinesisches Unternehmen lädt seine Handys noch schneller.

Realme GT 3 lädt Akku in unter 10 Minuten voll auf

Manchmal muss es ganz schnell gehen und da ist es dann sehr nervig, wenn das Handy extrem langsam lädt. Bei chinesischen Herstellern bekommt man sehr oft eine solide Schnellladefunktion, während sich Samsung und Apple in dem Bereich zurückhalten. Xiaomi hatte kürzlich wieder nachgelegt und ein Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition vorgestellt, dessen 4.300-mAh-Akku mit 210 Watt in 9 Minuten komplett aufgeladen wird. Darüber kann Realme nur lachen, denn das kommende GT 3 lädt einen 4.600-mAh-Akku mit 240 Watt in ähnlicher Zeit auf. Im Video könnt ihr den Ladevorgang sehen:

Realme GT 3 lädt mit 240 Watt

Realme hat den Akku nicht unnötig klein gemacht, um eine geringere Zeit beim Aufladen zu schaffen, sondern hat die Leistung noch einmal spürbar erhöht. In knapp über einer Minute ist schon ein Ladestand von 20 Prozent erreicht, nach sagenhaften vier Minuten ist der Akku zu 50 Prozent aufgeladen und nach 9 Minuten und 30 Sekunden zu 100 Prozent. Wenn man überlegt, dass ein Samsung Galaxy S23 mit 25 Watt Ladefunktion und 3.900 mAh 1 Stunde und 15 Minuten zur vollständigen Ladung braucht, ist das eine kleine Sensation.

Verschleißt der Akku dadurch schneller?

Chinesische Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Realme haben die Technologie so entwickelt, dass diese nicht nur sicher, sondern auch langlebig ist. Tatsächlich handelt es sich nämlich um zwei Akkus, die gleichzeitig schnell geladen werden. Dadurch wirkt sich die Schnellladung nicht so negativ auf den Akku aus. Realme setzt mit den 240 Watt in jedem Fall eine neue Bestmarke, an der sich die anderen Hersteller nun messen lassen müssen.

