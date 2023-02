Es ist das Ende einer Ära: Nach 14 Jahren fliegt ein legendäres Kult-Spiel aus dem Google Play Store. Wer sich das Game noch auf seinem Smartphone sichern will, muss schnell sein. Bereits in zwei Tagen ist es soweit.

Ob kostenlos, mit Werbung oder unterstützt durch In-App-Käufe: Der Google Play Store sprudelt vor Spielen geradezu über. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ab 23. Februar 2023 müssen Besitzer von Android-Smartphones aber auf einen echten Klassiker verzichten: Angry Birds.

Originales Angry Birds wird aus dem Google Play Store entfernt

Das Original aus dem Jahr 2009, das mittlerweile unter „Rovio Classics: AB“ firmiert, wird dann aus dem Google Play Store entfernt. Zu den genauen Gründen für das Aus äußert sich das finnische Entwicklungsstudio nicht direkt. „Wir haben Rovio Classics: Angry Birds auf den Prüfstand gestellt und wegen des Einflusses des Spiels auf unser sonstiges Portfolio entschieden, dass Angry Birds ab Donnerstag, dem 23. Februar, nicht mehr im Google Play Store angeboten wird“, heißt es in einem Statement (siehe Tweet unten).

Bemerkenswert: Auf Apples Mobilplattform scheint Rovio zu einem anderen Ergebnis gekommen zu sein. Dort wird der Spieleklassiker nicht entfernt. Lediglich eine Umbenennung in „Red’s First Flight“ steht im App Store an.

Immerhin soll das Spiel auf Geräten, auf denen es schon heruntergeladen wurde, auch nach dem Ende im Google Play Store weiter spielbar bleiben.

Noch genügend Angry-Birds-Spiele vorhanden

Wer aus nostalgischen Gründen am originalen Angry Birds hängt und das Game noch nicht heruntergeladen hat, hat also noch zwei Tage Zeit.

Rovio verlangt für den Spieleklassiker 1,19 Euro. Alternativ bieten die Finnen ein ganzes Arsenal an weiteren Angry-Birds-Spielen an. Auf die verärgerten Vögel und das bekannte Schleuder-Spielprinzip müssen Android-Nutzer also auch nach dem Stichtag nicht verzichten.