Vom Hersteller Mobvoi steht eine neue Smartwatch an. Die Spezifikationen lesen sich beeindruckend, insbesondere mit einer starken Akkuleistung dürfte die TicWatch Pro 5 überzeugen. Sowohl die Apple Watch Ultra als auch die Samsung Galaxy Watch 5 Pro werden hier übertroffen.

Mobvoi TicWatch Pro 5 mit Monster-Akku

Dass Mobvoi an einer leistungsstarken Smartwatch arbeitet, ist schon länger bekannt. Nach ersten Leaks stehen jetzt erstmals handfeste Informationen zur Ausstattung bereit. Diese sind aus Zertifizierungsunterlagen der amerikanischen FCC zu entnehmen. Ein konkreter Name für die Smartwatch mit der Modellnummer WH12088 wird in den Unterlagen zwar nicht genannt, doch es dürfte sich um die TicWatch Pro 5 handeln.

Allem Anschein nach wird die Smartwatch über einen äußerst starken Akku verfügen, der auf eine Kapazität von 611 mAh kommt. Zum Vergleich: Bei der Pixel Watch von Google sind es nur 294 mAh, bei der aktuellen Apple Watch Series 8 stehen 308 mAh bereit. Selbst die Apple Watch Ultra mit ihren 542 mAh und die Samsung Galaxy Watch 5 Pro mit 590 mAh können da nicht mithalten.

Wie sich die Akkulaufzeit im Alltag macht – und ob sie tatsächlich besser ist als bei der Konkurrenz – kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die FCC-Daten deuten darauf hin, dass Wear OS 3 als Betriebssystem verwendet wird.

Ein weiterer Eintrag bestätigt eine ziemlich große Smartwatch. Die TicWatch Pro 5 soll auf einen Durchmesser von 50,1 mm bei einer Dicke von 12,4 mm kommen (Quelle: Droid Life). Wie groß genau das runde Display der Uhr ausfallen wird, ist noch unklar.

TicWatch Pro 5: Vorstellung beim MWC?

Mobvoi selbst hält sich nach wie vor bedeckt, wenn es um die nächste Smartwatch geht. Das könnte sich aber schon bald ändern. Gerüchten nach soll der Hersteller die Smartwatch auf dem Mobile World Congress vorstellen, der vom 27. Februar bis 2. März stattfindet.

