Samsung feiert mit seinen Ultra-Smartphones große Erfolge. Viele Menschen kaufen die deutlich teureren, aber auch viel besseren Geräte. Weil das so gut funktioniert, will Samsung weiter expandieren und zwei weitere Smartphones mit Ultra-Modellen aufwerten.

Samsung entwickelt zwei neue Ultra-Falt-Handys

Seitdem Samsung mit dem Galaxy S20 das erste Ultra-Smartphone vorgestellt hat, ist die neue Auskoppelung eine Erfolgsgeschichte. Man könnte fast sagen, dass die Ultra-Modelle die S-Klasse gerettet haben, denn die Ultra-Smartphones machen keine Kompromisse bei der Ausstattung und erfreuen sich deshalb riesigen Interesses – obwohl die Preise viel höher sind. Die Menschen sind also bereit für bessere Hardware mehr Geld zu bezahlen. Genau deswegen soll Samsung schon bald neue Ultra-Modelle einführen. Ein Insider hat eine ganze Liste von neuen Galaxy-Geräten geteilt, darunter auch ein Galaxy Z Flip Ultra und Galaxy Z Fold Ultra:

Bereits 2024 soll das Portfolio von Samsung im Bereich der Falt-Handys massiv ausgebaut werden. Die Ultra-Modelle werden dann eine deutlich bessere und qualitativ hochwertigere Ausstattung erhalten. Weiterhin plant Samsung noch ein Flex-Modell sowie ein faltbares Tablet. Die sind in der Gerüchteküche bereits vorher aufgetaucht. Während wir in diesem Jahr also noch ein Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 erhalten, die dem klassischen Muster folgen, wird es im nächsten Jahr wohl deutlich mehr zu sehen geben.

Im Video zeigen wir euch, was die aktuellen Falt-Handys von Samsung können:

Samsung macht Falt-Handys immer attraktiver

Die neuen Ultra-Falt-Handys werden zwar erst ab 2024 erwartet, doch schon in diesem Jahr wird Samsung die normalen Falt-Handys deutlich aufwerten. Besonders der Verkaufsschlager Galaxy Z Flip soll mit einem viel größeren Außendisplay ausgestattet sein. Damit lässt sich das Smartphone besser nutzen, selbst wenn es zugeklappt ist. Hersteller wie Oppo haben das vorgemacht und auch Motorola will genau in die Richtung gehen. Samsung muss also reagieren, um die Speerspitze bei Falt-Handys zu bleiben.

