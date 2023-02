Sie ist das Highlight im iPhone 14 Pro: die Dynamic Island. Hinter dem eigenwilligen Namen verbirgt sich eine ganze neue Art der Smartphone-Bedienung. Die will sich nun ein bekannter chinesischer Handyhersteller zu eigen machen: Realme. Im Gegensatz zu anderen Kopien wirkt die Umsetzung ausgereift.

Über einen Mangel an Dynamic-Island-Kopien konnte man sich kurz nach der Präsentation des iPhone 14 Pro nicht beschweren. Die meisten von ihnen waren undurchdachte Schnellschüsse. Realme hat sich aber etwas Zeit genommen – und das sieht man auch.

Realme-Smartphone kopiert Dynamic Island vom iPhone 14 Pro

So sieht Realmes Interpretation der Dynamic Island aus. (Bildquelle: Realme)

Zwei Bilder eines bislang unveröffentlichten Realme-Smartphones zeigen die Dynamic-Island-Kopie in Aktion (Quelle: Smartprix). Auffällig: Im Vergleich zum Original ist die Interaktionsfläche spürbar größer. Bei der Funktion gibt es aber keine Unterschiede: Genau wie im iPhone 14 Pro zeigt die Realme-Kopie zum Beispiel den Ladestatus an. Auch den Zugriff auf zuletzt geöffnete Musik-Apps könnte das Feature bieten.

Wann Realme das Smartphone offiziell vorstellt, ist derzeit noch offen. Die nächste Möglichkeit würde sich im Rahmen des MWC 2023 bieten. Die Mobilfunkmesse findet zwischen dem 27. Februar und 2. März in Barcelona statt.

Auch Huawei soll ein Smartphone mit Dynamic Island in petto haben: das Nova 11. Kopie-Vorwürfe müssten sich die Chinesen aber nicht gefallen lassen – immerhin hat die frühere Untermarke Honor das grundlegende Konzept schon Ende 2018 mit dem Honor View 20 eingeführt.

Das Original von Apple in Aktion:

iPhone 14 Pro (Max): Details zur Dynamic Island

Dynamic Island für jedes Android-Smartphone

Wer Interesse an der Dynamic Island hat und sich kein Neugerät zulegen will, kann sich das praktische Feature aufs Handy holen. Möglich macht das die kostenlose App dynamicSpot. Mit über 5 Millionen Downloads und durchschnittlich 4,5 von 5 möglichen Sternen im Google Play Store kommt die App bei Besitzern von Android-Smartphones hervorragend an.