In der Nebenmission „Wie eine Motte zum Rahmen“ in Hogwarts Legacy sollt ihr ein kniffliges Gemälderätsel lösen und müsst einen bestimmten Ort in der Schule von Hogwarts finden. Solltet ihr bei dieser Quest Probleme haben, helfen wir euch an dieser Stelle mit der Lösung.

„Wie eine Motte zum Rahmen“ starten

Diese Nebenquest könnt ihr bei Lenora Everleigh in der Haupthalle des Bibliotheksanbaus starten, nachdem ihr die 4. Hauptmission beendet und den Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste abgeschlossen habt.

Den Startpunkt und Walkthrough zur gesamten Mission zeigen wir euch auch schnell und kompakt im folgenden Video:

Entdecke das Geheimnis des Gemäldes

Lenora zerbricht sich den Kopf über einen leeren Rahmen an der Wand und bittet euch, das Rätsel darum zu lösen. Als nächstes Ziel bekommt ihr hier jetzt nur die Anweisung „Entdecke das Geheimnis des Gemäldes“.

Wie bei so vielen Rätseln im Spiel hilft euch hier nur ein bestimmter Zauberspruch weiter. Stellt euch vor das Gemälde und benutzt Lumos, um es zu erhellen. Dadurch erscheint im leeren Rahmen ein Bild, das einen Ort in der Nähe zeigt. Im nächsten Schritt müsst ihr den abgebildeten Ort finden.

Ort auf dem Gemälde finden

Den Ort auf dem Gemälde müsst ihr nicht lange suchen. Wenn ihr vor dem Gemälde steht, dreht euch nach rechts und geht die Treppe im Süden nach unten. Direkt links von euch steht die Statue vom Gemälde und links daneben sitzt eine Motte an der Wand.

Die gesuchte Motte befindet sich nur unweit südlich vom Gemälde (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Benutzt Lumos bei der Motte, damit sie euch folgt und geht dann wieder zum Gemälde. Deaktiviert den Zauber dann, damit sie sich in die Ausbuchtung setzt. Dadurch löst ihr das Gemälderätsel und schaltet eine Handbuchseite frei, die ihr einsammeln könnt.

Sprecht abschließend mit Lenora, um die Quest abzuschließen. Es gibt übrigens noch viele weitere dieser Gemälderätsel in Schloss Hogwarts. Da ihr nun wisst, wie sie zu knacken sind, könnt ihr sie lösen und eure Sammlung an Handbuchseiten erweitern.

