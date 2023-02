In „Die Rettung von Rococo“ in Hogwarts Legacy müsst ihr den Niffler Rococo in Henriettas Versteck finden und retten, um ihn seiner Besitzerin zurückzubringen. Dabei gilt es einige Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen. An dieser Stelle helfen wir euch bei allen kniffligen Stellen dieser Quest.

Hogwarts Legacy Facts

„Die Rettung von Rococo“ starten

Diese Nebenmission könnt ihr bei der Händlerin Agnes Coffey in Bainburgh nördlich in der Region „Kap am Herrenhaus“ beginnen. Die Quest wird nach der 32. Hauptmission „Ganz weit oben“ dort freigeschaltet und ihr könnt sie über die Karte aktiv schalten.

Startpunkt der Quest „Die Rettung von Rococo“ beim Kap am Herrenhaus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Agnes bittet euch, ihren Niffler Rococo in Henriettas Versteck zu finden. Diesen Dungeon findet ihr weiter südlich auf der Karte. Folgt einfach der Questmarkierung und sie wird euch genau zum Eingang führen. Hier könnt ihr übrigens auch Henriettas Karte lösen.

Eingang zu Henriettas Versteck (Bildquelle: Screenshot GIGA)

1. Würfel-Rätsel lösen

Direkt zu Beginn des Verstecks gilt es ein Würfel-Rätsel zu lösen, um ein Tor zu öffnen. Auf der rechten Seite ist der Würfel bereits platziert. Das Symbol darauf verrät euch, dass ihr den Zauber Glacius anwenden müsst, um die Schaltfläche zu aktivieren.

Den anderen Würfel findet ihr auf der linken Seite hinter der Statue. Zündet den Kelch vor der Statue mit dem Zauberspruch Incendio an, damit sich die Statue dreht und den Würfel freigibt. Platziert dann den Würfel mit Wingardium Leviosa oder Accio auf der linken Schaltfläche und zündet ihn mit Incendio an, damit auch diese Schaltfläche aktiviert wird und das Tor sich öffnet.

Links hinter der Statue findet ihr den zweiten Würfel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bodenfalle überwinden

Nach einem größeren Areal mit Feinden müsst ihr durch einen Gang gehen, wo es eine Bodenfalle gibt. Diese zieht euch immer wieder durch die Wand und wirft euch zurück vor den Boden. Damit ihr dies verhindert, müsst ihr den Boden anvisieren und den Zauber Arresto Momentum benutzen. Dadurch wird die Bodenfalle verlangsamt und ihr könnt sie sicher überqueren.

Zaubert Arresto Momentum auf den Boden, um ihn sicher zu überqueren (Bildquelle: Screenshot GIGA)

2. Würfel-Rätsel lösen

Nach einem weiteren Kampf mit vielen Feinden versperrt euch nur noch ein weiteres Würfel-Rätsel den Weg zu Rococo. Dieses Mal müsst ihr erst beide Würfel in der Umgebung finden und auf den Schaltflächen platzieren. Der erste Würfel befindet sich hinter einer scheinbaren Wand auf der rechten Seite des Raumes. Die Wand unter dem Treppengeländer wird sich öffnen, wenn ihr euch nähert und ihr könnt hindurch laufen, um zum Würfel zu gelangen.

Lauft durch die scheinbare Wand unter dem Treppengeländer zum ersten Würfel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt leider nicht mehr durch die Wand zurückgehen. Hebt also den Würfel mit Wingardium Leviosa an und lauft die Treppen im Südosten nach oben über das Obergeschoss zurück in den Rätselraum.

Platziert den Würfel auf der rechten Schaltfläche und zündet ihn mit Incendio an. Für den zweiten Würfel geht ihr jetzt noch einmal genau den selben Weg durch die scheinbare Wand bis nach oben zum Treppengeländer des Rätselraums. Auf der gegenüberliegenden Seite könnt ihr den zweiten Würfel mit Wingardium Leviosa zu euch ziehen.

Vom Treppengeländer aus könnt ihr den zweiten Würfel mit Wingardium Leviosa erreichen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Platziert den zweiten Würfel auf der linken Schaltflache und wirkt den Schwebezauber Levioso auf ihn. Dadurch sind beide Schaltflächen aktiviert und das Tor öffnet sich.

Rococo finden und Quest abschließen

Im anschließenden Raum könnt ihr jede Menge Loot, eine Schatztruhe und Niffler Rococo finden, den ihr mit eurem Schnappsack einfangen könnt. Kehrt dann zurück zu Agnes Coffey in Bainburgh zurück, um die Quest abzuschließen.

Hogwarts-Quiz: Testet euer Wissen über die Zauberschule

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.