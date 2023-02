In Hogwarts Legacy stellt euch Professor Sharp zwei knifflige Aufgaben, bei denen ihr alle fünf Basistränke im Spiel herstellen müsst. Dazu benötigt ihr viele Ressourcen, werdet aber am Ende mit zwei neuen Zaubern belohnt. An dieser Stelle führen wir euch durch alle Schritte seiner Quests.

Professor Sharps Aufgabe 1 lösen

Für Professor Sharps Aufgabe 1 müsst ihr einen Fokustrank, Maxima-Trank und einen Edurus-Trank herstellen. In unserem Guide mit allen Zutaten-Fundorte in Hogwarts Legacy bekommt ihr bereits einen Überblick, wo ihr dafür alle Materialien bekommt. Für die Tränke benötigt ihr Folgendes:

Fokustrank Florfliegen: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Flussgrasstamm: 2 Stück könnt ihr für je 150 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt alternativ das Saatgut für Flussgras für 350 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit großem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 15 Minuten. Einen Pflanztisch mit großem Topf könnt ihr für 1.000 Gold bei „Wälzer und Schriftrollen“ im Süden von Hogsmeade kaufen. Sumpfkrattler-Zunge: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen.

Maxima-Trank Blutegelsaft: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Spinnenfangzahn: 5 Stück könnt ihr für je 50 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen.

Edurus-Trank Eier einer Aschwinderin: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Straßenköterfell: 5 Stück könnt ihr für je 50 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen.



Habt ihr alle Ingredenzien beisammen, benötigt ihr nur noch eine Tränkestation, um die Tränke zu mixen. Sofern ihr noch nicht den Raum der Wünsche freigeschaltet habt, könnt ihr auch zu Sharps Unterrichtsraum in Hogwarts gehen und dort die Tränkestation zum Brauen benutzen.

Um die Aufgabe abzuschließen, benutzt alle Tränke und vor allem achtet darauf, den Maxima-Trank und den Edurus-Trank gleichzeitig zu benutzen. Ihr könnt die Tränke über das Werkzeugrad (L1/LB-Taste gedrückthalten + Analogstick) nacheinander auswählen und dann durch Drücken der L1/LB-Taste benutzen.

Kehrt zurück zu Professor Sharps Klasse und sprecht mit ihm, um die erste Aufgabe zu beenden.

Professor Sharps Aufgabe 2 lösen

Für Professor Sharps Aufgabe 2 müsst ihr ein Donnergebräu und Unsichtbarkeitstrank herstellen.

Donnergebräu Blutegelsaft: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Frucht der Schrumpelfeige: 2 Stück könnt ihr für je 150 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt das Saatgut für Schrumpelfeige für 450 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit mittelgroßem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 12 Minuten. Einen Pflanztisch mit mittelgroßem Topf könnt ihr für 750 Gold bei „Wälzer und Schriftrollen“ im Süden von Hogsmeade kaufen. Hauch der Toten: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen.

Unsichtbarkeitstrank Hauben Hüpfender Giftpilze: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Knöterichzweig: 2 Stück könnt ihr für je 150 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt das Saatgut für Knöterichzweige für 350 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit kleinem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 10 Minuten. Wenn ihr noch keinen eigenen Pflanztisch im Raum der Wünsche habt, könnt ihr einem im Gewächshaus südöstlich in Hogwarts finden. Trollpopel: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen.



Braut die Tränke wie bei der ersten Aufgabe und benutzt sie. Achtet dabei darauf, das Donnergebräu in der Nähe von Feinden zu verwenden. Kehrt anschließend zu Professor Sharps Klasse zurück, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen.

