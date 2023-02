Bei eurer Ausrüstung in Hogwarts Legacy wird euch sicher schon häufiger aufgefallen sein, dass diese manchmal freie Sockelplätze haben und zudem mit Upgrades hochgestuft werden können. Doch wie und wo könnt ihr das genau machen? An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr Ausrüstung verbessern und Eigenschaften ändern könnt.

Ausrüstung verbessern - Voraussetzung

Wie so viele andere Features in Hogwarts Legacy wird auch das Verbessern von Ausrüstung erst mit einem gewissen Fortschritt in der Story freigeschaltet. Zunächst einmal müsst ihr den Raum der Wünsche freischalten. Folgt anschließend weiter den Story-Missionen, bis ihr bei der 28. Hauptmission “ Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl“ angekommen seid.

Während dieser Mission erlernt ihr die Fähigkeit, magische Tierwesen zu fangen und zu pflegen. Wenn ihr die Tierwesen füttert und bürstet, erhaltet ihr Upgrade-Materialien von ihnen, die ihr zum Verbessern von Ausrüstung benötigt.

Wenig später in der Mission platziert ihr dann automatisch einen Webstuhl im Raum der Wünsche. An diesem könnt ihr Ausrüstung verbessern und Eigenschaften ändern. Jedes Ausrüstungsteil lässt sich in bis zu drei Stufen aufwerten, wobei dann Offensive oder Defensive verbessert werden.

Am Webstuhl könnt ihr Ausrüstung upgraden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Je nach Ausrüstung werdet ihr Materialien von anderen Tierwesen benötigen. Je hochwertiger die Ausrüstung dabei ist, desto seltenere Materialien von Tierwesen müsst ihr beschaffen.

Eigenschaften ändern und entfernen

Ausrüstung mit freien Sockeln könnt ihr zudem Eigenschaften am Webstuhl verpassen. Je nach Eigenschaft verbessern die beispielsweise die Wirkungskraft von bestimmten Zaubersprüchen. Neue Eigenschaften schaltet ihr beispielsweise durch den Abschluss der zahlreichen Kampf-Herausforderungen im Spiel frei.

Mit Eigenschaften könnt ihr Ausrüstung zusätzlich spezialisieren (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt Eigenschaften übrigens immer wieder mit anderen Eigenschaften ersetzen, sofern ihr genügend Tierwesen-Materialien besitzt. Ihr bekommt diese nicht zurückerstattet. Ihr könnt keine Eigenschaften entfernen, sondern sie immer nur mit anderen Eigenschaften „überschreiben“.

