In der Nebenmission „Geheimes Lager im Schloss“ von Hogwarts Legacy sollt ihr mit Hilfe von Arthurs Schatzkarte diverse Orientierungspunkte finden, die euch am Ende zu einem Gemälde mit einem Schatz dahinter führen. An dieser Stelle helfen wir euch bei dieser kniffligen Aufgabe.

„Geheimes Lager im Schloss“ starten

Diese Quest könnt ihr relativ früh im Spielverlauf bei Arthur Plummly nahe Professor Figs Unterrichtsraum im Astronomieflügel starten, nachdem ihr das erste Mal Hogsmeade besucht habt. Er gibt euch Arthurs Schatzkarte, auf der diverse Orientierungspunkte und ein Gemälde abgebildet sind, hinter dem sich ein Schatz verbergen soll.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Nebenmission mit dem Fundort vom Schatz schnell auf einen Blick:

Mit Arthurs Schatzkarte Orientierungspunkte finden

Ein Blick auf die Karte zeigt euch die Orientierungspunkte, an denen ihr auf dem Weg zum Schatz vorbeikommt. Darunter befindet sich ein Nashornskelett, ein Brunnen mit Drachenstatue und schließlich das Gemälde, wohinter sich der Schatz verbirgt.

Vom Startpunkt der Quest bei Arthur müsst ihr euch wie folgt bewegen, um die Orientierungspunkte zu finden:

Dreht euch um 180 Grad und lauft die Treppe drei Stockwerke nach unten. Lauft in der großen Halle die Treppe links von euch nach unten und ihr gelangt zum ersten Orientierungspunkt, dem Nashornskelett. Lauft weiter die Treppen in der großen Halle nach unten und verlasst das Gebäude über die nordöstliche Tür hinaus auf den Hof. Hier steht in der Mitte des Hofes mit dem Brunnen der zweite Orientierungspunkt. Lauft am Brunnen vorbei durch die Tür im Nordwesten. Lauft gerade aus und dann rechts die Treppen nach oben.

Auf dem Weg nach oben kommt ihr dann am Gemälde aus Arthurs Karte vorbei.

Geheimnis des Gemäldes lösen

Im letzten Schritt der Schatzsuche sollt ihr nun das Geheimnis des Gemäldes lösen. Ein erneuter Blick auf die Karte gibt euch hier den Hinweis auf den Zauberspruch Accio, den ihr oberhalb des Gemäldes anwenden sollt.

Dadurch erscheint eine Tür im Gemälde, durch die ihr hindurchgehen könnt. Dahinter könnt ihr aus der Truhe mit der echten Historikeruniform eure Belohnung nehmen. Kehrt anschließend zu Arthur zurück, um die Schatzsuche bei ihm erfolgreich abzuschließen.

