Wie in den meisten Harry-Potter-Spielen, steht auch in Hogwarts Legacy als erstes der Haus-Test an, in dem euch der sprechende Hut entweder Haus Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff zuordnet. Doch wie sehen die Unterschiede zwischen den Häusern aus und wie stellt ihr sicher, dass ihr in euer gewünschtes Haus kommt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Unterschiede im Detail und wie ihr darüber hinaus exklusive Items für eure Hauswahl erhalten könnt.

Hogwarts Legacy Facts

Alle Häuser in Hogwarts Legacy

Zu Beginn eures ersten Schuljahres in Hogwarts Legacy werdet ihr in einer feierlichen Zeremonie vom sprechenden Hut befragt. Anhand eurer Antworten wird er für euch ein Haus aussuchen. Aber keine Sorge: Der Hut spricht nur eine Empfehlung aus und zwingt euch nicht, einem bestimmten Haus beizutreten. Ihr habt immer das letzte Wort bei der Wahl und könnt wechseln. Nur wenn ihr eine exklusive Maske und Umhang eines bestimmten Hauses haben wollt, solltet ihr euch an ein paar Voraussetzungen halten, die wir euch weiter unten in diesem Artikel verraten.

Welches Haus ihr wählt, hat hauptsächlich kosmetische Unterschiede zur Folge und dient für euch als bessere Identifikation mit eurem Charakter und wie ihr ihn euch als zukünftigen Zauberer oder Zauberin in der Welt von Hogwarts Legacy vorstellt. Jedes Haus hat andere Leitmotive und im Spiel bekommt ihr zudem je nach gewähltem Team einen komplett anders gestalteten Gemeinschaftsraum zu sehen.

Ob es noch weitere Unterschiede geben wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Wir werden diesen Artikel entsprechend ergänzen, wenn weitere Unterschiede bekannt werden. Auf die Story scheint sich eure Wahl jedenfalls nicht weiter auszuwirken und wenn überhaupt, wird es vielleicht leicht andere Dialoge in bestimmten Situationen geben. Im Folgenden stellen wir euch alle Häuser mit ihren Eigenschaften vor und zeigen Videos, in denen ihr eine Tour durch den jeweiligen Gemeinschaftsraum zu sehen bekommt.

Haus Gryffindor

Leitmotive: Tapferkeit, Kühnheit, Ritterlichkeit, Mut, Draufgängertum

Tapferkeit, Kühnheit, Ritterlichkeit, Mut, Draufgängertum Farben: Rot & Gold

Rot & Gold Wappentier: Löwe

Löwe Element: Feuer

Feuer Berühmte Gryffindor-Mitglieder: Harry Potter Albus Dumbledore Sirius Black Remus Lupin Peter Pettigrew Minerva McGonagall

Gemeinschaftsraum: In der siebten Etage eines der Türme von Hogwarts befindet sich der Gemeinschaftsraum von Gryffindor, der vom Gemälde der fetten Dame bewacht wird. Er verströmt eine rustikal-gemütliche Atmosphäre mit vielen Gemälden, Teppichen und Sitzmöglichkeiten. Eine Tour durch den Gemeinschaftsraum seht ihr im Video unterhalb.

Hogwarts Legacy: Tour durch den Gryffindor-Gemeinschaftsraum

Haus Slytherin

Leitmotive: Ehrgeiz, Macht, Entschlossenheit, Gerissenheit, Traditionalismus

Ehrgeiz, Macht, Entschlossenheit, Gerissenheit, Traditionalismus Farben: Grün & Silber

Grün & Silber Wappentier: Schlange

Schlange Element: Wasser

Wasser Berühmte Slytherin-Mitglieder: Draco Malfoy Severus Snape Tom Riddle Bellatrix Lestrange

Gemeinschaftsraum: Unterhalb des Großen Sees hinter einem versteckten Eingang in den Schlosskerkern, der von einer Schlange bewacht wird, befindet sich der Gemeinschaftsraum der Slytherins. In den geräumigen Kerkergewölben aus Stein, gewähren große Fenster einen unterirdischen Blick auf den See und die Kreaturen, die darin schwimmen. Eine Tour bekommt ihr im Video unterhalb.

Hogwarts Legacy: Tour durch den Slytherin-Gemeinschaftsraum

Haus Ravenclaw

Leitmotive: Intelligenz, Weisheit, Kreativität, Individualität, Scharfsinnigkeit

Intelligenz, Weisheit, Kreativität, Individualität, Scharfsinnigkeit Farben: Blau & Bronze

Blau & Bronze Wappentier: Adler

Adler Element: Luft

Luft Berühmte Ravenclaw-Mitglieder: Luna Lovegood Gilderoy Lockhart Filius Flitwick Garrick Ollivander Myrte

Gemeinschaftsraum: Der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum befindet sich in einem der Türme von Hogwarts und wird von einer Tür mit großem Adleremblem bewacht. Der gesamte Raum hat einen sauberen, hellen und akademischen Look mit blauen Teppichen, Sternenmustern sowie gewölbten Fenstern. Eine Tour seht ihr im Video unterhalb.

Hogwarts Legacy: Tour durch den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum

Haus Hufflepuff

Leitmotive: Loyalität, Beharrlichkeit, Freundlichkeit, Toleranz, Fairness

Loyalität, Beharrlichkeit, Freundlichkeit, Toleranz, Fairness Farben: Gelb & Schwarz

Gelb & Schwarz Wappentier: Dachs

Dachs Element: Erde

Erde Berühmte Hufflepuff-Mitglieder: Newt Scamander Cedric Diggory Pomona Sprout Nymphadora Tonks

Gemeinschaftsraum: Der Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs befindet sich im Keller neben der Küche und ist über ein verstecktes großes Fass betretbar. Der Raum besitzt viele kreisrunde Durchgänge und überall hängen Pflanzen von den Geländern. Verspielte Muster und der erdige Look machen den Raum sehr gemütlich. Das Video unterhalb gibt euch einen Eindruck davon.

Hogwarts Legacy: Tour durch den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum

Haus-Test absolvieren & exklusive Items bekommen

Bereits vor Release von Hogwarts Legacy könnt ihr den Haus-Test absolvieren und euch exklusive Belohnungen für euer Haus im Spiel sichern. Dafür müsst ihr euch im Harry-Potter-Fanclub anmelden, den Haus-Test absolvieren und dann euren Account mit Warner Bros. verknüpfen.

So funktioniert der ganze Prozess genau:

Erstellt euch einen Account oder loggt euch in ein bereits bestehendes Profil auf der Wizarding World Website ein. Alternativ geht dies auch auf eurem Handy über die Harry-Potter-Fanclub App für iOS und Android. Über die Profil-Einstellungen könnt ihr jetzt den Haus-Test absolvieren. Zudem müsst ihr einen Test für euren Patronus und euren Zauberstab (Wand) machen. Wichtiger Hinweis: Die Ergebnisse für Haus, Patronus und Zauberstab sind unwiderruflich! Wollt ihr also unbedingt in ein bestimmtes Haus, um die entsprechenden Belohnungen in Hogwarts Legacy zu erhalten, haltet euch an diesen reddit-Post mit allen Haus-Antworten, damit ihr in euer gewünschtes Haus einsortiert werdet. Gleiches gilt für den Patronus-Test und Zauberstab-Test. Folgt den Links für genaue Resultate der entsprechenden Antworten. Habt ihr alle Tests absolviert, könnt ihr schließlich euren Fanclub-Account auf der Webseite von WB Games verknüpfen. Falls ihr noch kein Konto bei WB Games habt, müsst ihr euch vorher einen Account erstellen. Verbindet WB Games dann noch mit dem Konto der Plattform, auf der ihr Hogwarts Legacy spielen werdet.

Habt ihr alle Schritte erfolgreich abgeschlossen, erhaltet ihr in Hogwarts Legacy den Schulumhang für Hausfanatiker in der Farbe eures Hauses, euren individuellen Zauberstab sowie die Totenkopfmaske mit Schnabel. Zurück auf der Wizarding World Webseite bekommt ihr zudem einen exklusiven Wallpaper.

Den exklusiven Umhang eures Hauses und die Schnabelmaske bekommt ihr nur nach Account-Verknüpfung (Bildquelle: WB Games)

Welchem Haus wollt ihr in Hogwarts Legacy beitreten und was sind eure Gründe dafür? Verratet es uns in den Kommentaren!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.