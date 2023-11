13 magische Geschenkideen für Harry-Potter-Fans

© Bildquelle: The Noble Collection / Amazon 5 / 14

Anzeige

Falls ihr oder eure Freunde an Schach interessiert seid, solltet ihr euch das Schach-Set anschauen. The Noble Collection Wizard Chess Set (auf Amazon ansehen) ist eine Nachbildung aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Das Schach-Set macht somit auch optisch was her.