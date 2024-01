Steam-Spieler fassungslos: Starfield und RDR2 schaffen, womit keiner gerechnet hat

Zum Abschluss des Jahres hat Valve die offiziellen Steam-Awards in unterschiedlichen Kategorien verliehen. Zwei der Preisträger geben jedoch Rätsel auf, denn irgendwie kann keiner nachvollziehen, wie Starfield und RDR 2 dieses Kunststück vollbracht haben.

In den letzten Wochen des Jahres konnten die Spieler auf Steam mal wieder für ihre Lieblingsspiele in 11 unterschiedlichen Kategorien abstimmen. Nun wurden die Gewinner von Valve ausgezeichnet:

Dave the Diver war dieses Jahr einer der größten Überraschungs-Hits auf Steam:

Dave the Diver: Dieses Indie-Game bricht Steam-Rekorde

Die meisten Platzierungen können die Steam-Spieler nachvollziehen. Dass Baldur’s Gate 3 etwa zum Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, dürfte wahrscheinlich kaum ein Spieler hinterfragen. Ganz anders sieht das jedoch bei Starfield und Red Dead Redemption 2 aus.

Wie ein Diskussions-Thread auf Reddit unter Beweis stellt, sorgt die Auszeichnung der beiden Games für besonders innovatives Gameplay und „das Werk der Liebe“ für massig Gesprächsstoff:

„Tolle, wirklich innovative Indies wie Shadows of Doubt wurden dadurch beraubt. Was ist an Starfield innovativ?“ – ManWithThePlanLads