Steam-Kritik zeigt Wirkung: Geld zurück für Strategie-Flop

SEGA hat mit Pharaoh den neuesten Teil der Total-War-Reihe veröffentlicht, erhält dafür allerdings viel Kritik. Darauf reagiert der Entwickler sowohl mit einer Preissenkung als auch einer Rückerstattung für Käufer.

Total War: Neuester Teil so schlecht, dass der Preis gesenkt wurde

Schon seit dem Jahr 2000 begeistert Creative Assembly mit der Total-War-Reihe, das jüngste Spiel kommt bei der breiten Masse allerdings nicht gut an. Überzeugen wollte der Entwickler mit einem Setting im alten Ägypten während der turbulenten Epoche des Bronzezeit-Zusammenbruchs. Dynamische Echtzeit-Schlachten als auch rundenbasiertes Management, um sich gegen Feinde durchzusetzen, stehen im Fokus.

Bei Steam ging der Plan allerdings nicht auf, so hat das Spiel gemischte Reaktionen erhalten. Lediglich 63 Prozent der Spieler bewerten Total War: Pharaoh positiv. Kritisiert werden unter anderem eine zu kleine Karte, zu wenig Aufmerksamkeit in Form von Updates und dass es schnell langweilig wird.

Das reicht für den Entwickler aus, um den Preis des Spiels zu senken. „Es waren ein paar schwierige Monate, und wir erkennen an, dass wir Fehler gemacht haben, was unsere Beziehung zu euch allen angeht“, heißt es in einem Statement, das veröffentlicht wurde. Dort heißt es außerdem, dass der neue Preis für das Spiel 39,99 Euro beträgt, also 20 Euro weniger kostet – und das sogar rückwirkend.

Die Rede ist von einer Teilrückerstattung, die alle Steam-Nutzer innerhalb von 7 bis 10 Werktagen automatisch erhalten, die das Spiel gekauft haben. Ihr sollt eine E-Mail-Bestätigung erhalten, sobald die Rückerstattung bearbeitet wurde. Solltet ihr ein physisches Exemplar besitzen, mögt ihr dieses bitte zusammen mit dem Kaufbelegt beim Händler zurückgeben, bei dem es gekauft wurde, um die Teilerstattung zu erhalten (Quelle: Creative Assembly)

Entwickler möchte die Stimmen der Spieler künftig mehr einbeziehen

Im offenen Brief kündigt Creative Assembly an, künftig mehr auf Feedback einzugehen und mehr Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren. Es wird betont, dass dies ein fortlaufender Prozess ist und um Geduld gebeten, aber dies sei ihre zukünftige Richtung (Quelle: Creative Assembly).