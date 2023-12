Steam-Hit: Spieler rennen 3 Jahre alter Weltraum-Simulation die Bude ein

Die Weltraum-Bausimulation Dyson Sphere Program dreht bereits seit drei Jahren seine Runden im Early Access auf Steam. Jetzt kann sie plötzlich wieder einen Spieleransturm auf der PC-Plattform verzeichnen. Grund dafür ist eine große Inhaltserweiterung.

Weltraum-Simulation Dyson Sphere Program ist beliebt auf Steam

Dyson Sphere Program ist seit knapp drei Jahren im Early-Access auf Steam zu haben. In der Bausimulation müsst ihr Ressourcen sammeln und eine Fabrik mit Produktionsketten im Weltraum errichten. Dabei setzt das Game auf viel Automation und Komplexität, um euren Weg zum galaxisweiten Industrie-Imperium zu meistern.

Das Spiel schlägt also in eine ähnliche Kerbe wie Factorio oder Satisfactory, mit denen es von den Fans gerne verglichen wird.

Bei den Steam-Spielern kommt Dyson Sphere Program so gut an, dass es jetzt schon im Early-Access eine Wertung von starken 97 Prozent vorweisen kann. Schaut euch einmal den Gameplay-Trailer zu Dyson Sphere Program an, um einen Eindruck zu bekommen:

Dyson Sphere Program: Offizieller Trailer

Kampf-Update lockt PC-Spieler an

Zum Early-Access-Release der Simulation startete es mit starken Spielerzahlen von rund 60.000 Stück zu Spitzenzeiten. Im Laufe der Zeit schlief das Interesse offenbar etwas ein, tummelten sich vor kurzem nur noch etwa bis zu 5.000 Spielende darin.

Doch seit dem 15. Dezember sind die Spielerzahlen plötzlich explodiert. Jetzt werkeln wieder bis zu 28.000 Spieler an ihren Weltraum-Fabriken. (Quelle: SteamDB)

Der Grund für das gesteigerte Interesse dürfte an einem großen Inhalts-Update namens „Rise of the Dark Fog“ liegen, das ein Kampfsystem in die Simulation einführt.

Fortan können Spieler einen Spielstand im Kampf-Modus anlegen und müssen sich dem namensgebenden dunklen Nebel erwehren. Und das Update scheint gelungen, unter dem Blog-Post (auf Steam ansehen) feiern die Fans die Erweiterung.

Um das Update gebührend zu feiern, haben die Entwickler von Youthcat Studio aktuell auch einen Rabatt von 10 Prozent auf Dyson Sphere Program ausgesetzt. Damit kostet das regulär 16,79 Euro teure Spiel gerade nur 15,11 Euro. Wenn ihr selbst zuschlagen wollt, könnt ihr euch das Angebot noch bis zum 21. Dezember im Steam-Store sichern:

Dyson Sphere Program Youthcat Studio

