98 Prozent positiv auf Steam: Brutalo-Shooter erlebt plötzlichen Spieleransturm

In der Ecke der schnellen und blutigen Shooter kann sich gerade ein Early-Access-Game über großen Spielerzuwachs auf Steam freuen. Das drei Jahre alte Ultrakill ist dank eines frischen Inhaltsupdates bei den PC-Spielern gerade total angesagt.

Steam-Spieler stürmen brutalen First-Person-Shooter

Seit 2020 ist der Shooter Ultrakill im Early Access auf Steam verfügbar. Jetzt plötzlich kann es einen großen Spieleransturm und damit neues All-Time-High verzeichnen. Statt der sonst rund 2.000 Spieler tummeln sich seit dem 20. Dezemeber knapp 28.100 Spieler im FPS. (Quelle: SteamDB)

Das enorme Spielerwachstum verdankt Ultrakill wohl einem umfangreichen Update, das am 20. Dezember aufgespielt wurde. Damit ist der siebte Kreis der Hölle (Gewalt) nach dem Vorbild von Dantes Inferno als Kampagnen-Umgebung hinzugefügt worden. Alle Neuerungen gibt's im Steam Blog-Post.

Trotz des Early-Access-Status sind die PC-Spieler völlig begeistert vom Brutalo-Shooter. Aktuell hält das Spiel beeindruckende 98 Prozent positive Wertungen auf der Plattform von Valve. Doch was ist Ultrakill eigentlich für ein Spiel?

Das erwartet euch in Ultrakill

Die Menschheit ist in Ultrakill Geschichte und die Welt wird nur noch von mit Blut betriebenden Maschinen bevölkert. Also ist es Zeit in die Hölle abzusteigen und sich da in blutigen Gefechten gegen Dämonen und Co. den nötigen Treibstoff zu erballern.

Die Macher beschreiben den ultraschnellen und brutalen First-Person-Shooter als eine Mischung aus guten alten 90er-Jahre Shootern wie Quake, moderneren Ausführungen wie das 2016 erschienene Doom und Charakter-Action-Games wie Devil May Cry.

Mit schnellen und stylischen Kills könnt ihr diverse Kombos ausführen, durch die ihr Punkte sammelt, mit denen ihr wiederrum eure Waffen zwischen den Leveln boosten könnt. Gebt euch am Besten einmal diesen Trailer um den besonderen Stil von Ultrakill zu erleben:

Ultrakill: Early-Access-Launch-Trailer

Was feiern die Steam-Spieler?

In den überaus positiven Rezensionen werden vor allen Dingen das exellente Gameplay, die herausfordende Schwierigkeit und die Musik gelobt. Die vielen Movement-Möglichkeiten, das Level-Design sowie das Zusammenspiel von Waffen und Fähigkeiten lassen laut Spielern keine Wünsche offen.

