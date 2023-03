Alles Gute zum Geburtstag, Warzone! Vor exakt drei Jahren konnten CoD-Spieler das erste Mal über Verdansk abspringen und sich gegenseitig über den Haufen ballern. Um diesen Tag angemessen zu feiern, haben sich die Entwickler dazu entschieden, 7 kleine Geschenke an ihre Spieler zu verteilen.

Warzone feiert dritten Geburtstag – CoD-Spieler bekommen Geschenke

An den 10. März 2020 dürften sich viele CoD-Fans noch ganz gut erinnern – an diesem Datum ging nämlich urplötzlich Call of Dutys neuer Battle-Royale-Modus an den Start – und dann auch noch als Free-to-Play-Spiel. Binnen kürzester Zeit tummelten sich Millionen von Spielern auf den Servern und machten Verdansk unsicher.

Es mag einem zwar kaum so vorkommen, doch dieser Tag liegt inzwischen exakt drei Jahre zurück. Um das entsprechend zu würdigen, haben sich die Entwickler dazu entschieden, den Spielern ein paar Geschenke zukommen zu lassen – und zwar im Rahmen des „Season 2 Reloaded“-Updates, welches am 15. März 2023 ausgerollt wird. Insgesamt sieben Items sollen kostenlos an die Spieler verteilt werden, darunter auch eine Waffen-Blaupause und Calling Cards.

Mit dieser Waffen-Blaupause können CoD-Spieler als Geschenk rechnen. (Bildquelle: Activision)

Um euch die Geschenke zu sichern, müsst ihr laut der Beschreibung im offiziellen Blogeintrag einfach täglich einen Blick in den Ingame-Store werfen. Das Design der Präsente soll dabei an die Karten, Seasons und Erinnerungen aus Warzone angelehnt sein. Konkretere Informationen gibt es bislang aber noch nicht.

Mit Warzone 2.0 änderte sich Ende 2022 viel im BR-Modus von CoD:

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

CoD: Warzone 2 – das bietet das „Season 2 Reloaded“-Update noch

Das große Update liefert natürlich nicht nur sieben kleine Geschenke, auch in Sachen Gameplay gibt es Neuerungen. Käufer von Modern Warfare 2 können sich etwa auf neue MP-Modi wie „Eine im Lauf“, „Alles oder nichts“ und „Drop Zone“ und eine neue Karte namens Himmelmatt Expo freuen. Auch ein neuer Special Ops Raid wird eingeführt, dieser führt die Geschichte fort.

Mit der Tempus Torrent dürfen sich sowohl Spieler des Multiplayers als auch Warzone- und DMZ-Fans an einer neuen Waffe ausprobieren. Die DMR tötet im MP in der Regel mit zwei Körpertreffern, bietet ein Magazin, welches 20 Patronen fasst und setzt größtenteils auf die gleichen Aufsätze, die ihr wahrscheinlich schon für die M4 freigeschaltet habt. Apropos, um die Waffe freizuschalten, müssen Spieler 25 Doppelabschüsse mit DMRs landen.

Die komplette Übersicht aller Änderungen findet ihr im offiziellen Blogeintrag.

