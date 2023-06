Samsung hat sein Beta-Programm für Wear OS und One UI Watch für die Galaxy Watch 4 und Watch 5 geöffnet. So lässt sich erkennen, an welchen Smartwatch-Funktionen der Konzern gerade arbeitet. Nutzer können sich auf Neuerungen in den Bereichen Fitness, Schlaf und Sicherheit freuen.

Samsung Electronics Facts

Samsung: Neue Smartwatch-Funktionen kommen

Mit leichter Verzögerung hat Samsung jetzt sein Beta-Programm für Wear OS und One UI Watch für seine aktuellen Smartwatches gestartet. Nutzer aus den USA und Südkorea können darüber Vorabversionen der Smartwatch-Software testen. Auch wenn das Programm nicht für europäische Kunden freigegeben ist, lässt sich dennoch gut nachvollziehen, welche Funktionen bald bei allen Nutzern ankommen werden.

Bei One UI Watch 5 wird sich Samsung auf die Hauptbereiche Fitness, Schlaf und Sicherheit konzentrieren. Zu den neuen Funktionen gehört unter anderem die automatische Aufzeichnung von Fahrrad-Sessions. Genau das hat auch Apple gerade für seine Smartwatches angekündigt. Darüber hinaus soll der Zugriff auf medizinischen Daten vereinfacht werden, wenn die intelligente Uhr einen Sturz erkennt.

One UI Watch 5 verbessert außerdem die Anpassbarkeit von Zifferblättern. Diese sollen sich einfacher hinzufügen lassen. Auch erhalten Smartwatch-Besitzer die Möglichkeit, mehrere Bilder als Zifferblatthintergrund festzulegen. Bis zu 20 Timer sollen sich zudem gleichzeitig ausführen lassen.

Für mehr Sicherheit sorgt laut Samsung eine überarbeitete Backup-Funktion. Daten der Smartwatch sollen regelmäßig in Form einer Sicherungskopie auf dem verbundenen Smartphone gespeichert werden (Quelle: SamMobile).

Das halten wir von der Samsung Galaxy Watch 5 Pro:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Ein Pro steht vor der Tür! Abonniere uns

auf YouTube

Samsung: Termin für One UI Watch 5 noch unbekannt

Wann genau Samsung die finale Version von One UI Watch 5 an seine Nutzer verteilen wird, ist noch unklar. Da das Beta-Programm gerade erst gestartet wurde, dürfte es noch etwas dauern. Das Update soll für die Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 und Watch 5 Pro bereitgestellt werden.