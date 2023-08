Der Signal-Messenger ist für viele Handynutzer eine gute WhatsApp-Alternative. Wer seinen Chats etwas mehr Ausdruck verleihen möchte, stellt sich die Frage, wie man in Signal einen Text formatieren kann.

Auch in Signal kann man Wörter fett, kursiv oder durchgestrichen schreiben. Bislang war das nur über einen Umweg möglich. Seit einem Update im August 2023 kann man nun aber Wörter wie auch in WhatsApp oder Telegram direkt im Messenger formatieren.

Signal: Text kursiv, fett oder durchgestrichen schreiben

Habt ihr das entsprechende App-Update, könnt ihr den Text ganz einfach in ein anderes Format bringen. Dafür braucht ihr keine Satzzeichen oder ähnliches. Stattdessen schreibt ihr eure Signal-Nachricht zunächst wie gewohnt. Tippt dann auf das Wort, dass ihr formatieren wollt und markiert es. Haltet den Finger auf dem Begriff und wartet kurz. Danach öffnet sich ein neues Menü, über das ihr die gewünschte Formatierung auswählen könnt. Zur Auswahl stehen diese Optionen:

fett

kursiv

durchgestrichen

Monospace

Signal: Schrift ändern – fett, kursiv, neue Schriftarten

Funktioniert das bei euch noch nicht, könnt ihr die Schriftart in Signal über einen Umweg ändern: Signal arbeitet mit dem Unicode-Standard. Dieser gibt an, in welcher Form Schrift wiedergegeben wird. Ihr braucht also einen entsprechend vorfomatierten Text aus einer anderen Anwendung. Für diesen Zweck eignet sich der Online-Dienst texteditor.com. Kopiert den Inhalt aus der Seite, um ihn in Signal einzufügen. Die Formatierung wird übertragen, sodass ihr den Text mit dem gewünschten Effekt erhaltet. So geht es:

Gebt auf der Texteditorseite in das Feld oben das Wort oder den Satz ein, der formatiert werden soll. Anschließend bekommt ihr verschiedene Optionen vorgeschlagen. So könnt ihr den Text nicht nur kursiv oder fett erhalten, sondern aus zahlreichen unterschiedlichen Schriftarten auswählen. Kopiert den gewünschten Text, indem ihr den Finger länger darauf haltet. Mit dem Inhalt in der Zwischenablage macht ihr Signal auf. Fügt den Text in den Chat ein, indem ihr länger in das Texteingabefeld drückt. Einmal eingefügt, drückt ihr das Papierflieger-Symbol. Der Inhalt wird mit der ausgewählten Formatierung verschickt.

Mit einem kleinen Umweg könnt ihr in Signal verschiedene Schriftformen und -arten auswählen (Bildquelle: Signal für Android / GIGA)

Tipp: Ihr könnt auch einfach die entsprechend formatierten Wörter oben im Artikel kopieren und in euren Chat einfügen und dann zu eurem Wunschtext umschreiben.

Um Text in WhatsApp zu formatieren, müsst ihr nicht einmal einen Umweg machen:

Allerdings funktioniert es nicht, den fetten oder kursiven Text aus WhatsApp zu kopieren und in Signal einzufügen. Hier erscheint der Inhalt stattdessen mit den Sonderzeichen vor und hinter dem Wort, die den entsprechenden Effekt auslösen.

Bei Signal durchgestrichen schreiben

Der Web-Dienst bietet viele verschiedene Formen. Allerdings fehlt hier die Option, um durchgestrichen zu schreiben. Auch für diesen Fall gibt es aber eine Lösung. Nutzt einfach den Dienst durchgestrichen-schreiben.de, erstellt wie oben euren eigenen Text und kopiert die gewünschte Variante, um sie in den Signal-Chat einzufügen.

