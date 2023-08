Die Plattform Finya will euch bei der Suche nach dem neuen Liebesglück helfen. Um auf das Single-Portal zugreifen zu können, muss man sich bei Finya einloggen. Der Login funktioniert mit einem Konto, das vorher kostenlos erstellt werden kann.

Habt ihr bereits einen Account, könnt ihr euch hier anmelden. Für den Login benötigt ihr eine gültige E-Mail-Adresse sowie ein Passwort. Alternativ könnt ihr euch bei der Dating-Plattform auch ganz einfach mit eurem Facebook-Account anmelden.

Finya Login: Beim Dating-Portal registrieren

So funktioniert der erste Login (Schritt für Schritt):

Ruft die Startseite von Finya auf. Drückt hier auf „Jetzt kostenlos registrieren“. Gebt in das Formular die notwendigen Daten ein. Bestätigt die Anmeldung mit „Kostenlos registrieren“. An die angegebene E-Mail-Adresse wird eine Nachricht geschickt. Hierin befindet sich ein Link. Folgt ihm, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen und eure Anmeldung abzuschließen. Danach könnt ihr euch im Dating-Portal anmelden und losflirten.

Ihr könnt den Dienst auch auf dem Smartphone nutzen. Dafür benötigt ihr die kostenlose App für Android-Smartphones oder das iPhone. Hier gibt es den kostenlosen Download für Android und iOS:

Finya Finya

Finya GWI Media Technologies GmbH

Für den ersten Login müsst ihr euch bei Finya registrieren. Das funktioniert über diese Seite. Dort müsst ihr einige Informationen über euch eintragen. Dazu gehören euer Geschlecht sowie das Geschlecht des potenziellen Dating-Partners. Auch das Alter muss für den Finya-Login eingegeben werden. Eine Postleitzahl wird benötigt, ist aber zu keinem Zeitpunkt für andere Mitglieder sichtbar. Das Portal nutzt diese Angabe aber, um möglichst Dating-Kandidaten in eurer Nähe anzuzeigen.

Beim Single-Portal seid ihr nicht mit eurem echten Namen unterwegs. Stattdessen wählt ihr einen Fantasienamen aus. Die Bezeichnung darf 4 bis 14 Zeichen lang sein. Auch wenn ihr euch mit Facebook anmeldet, wird nicht der Name aus dem sozialen Netzwerk übernommen, sondern das von euch ausgewählte Pseudonym. Überlegt euch den Nutzernamen gut, da man den Finya-Namen nachträglich nicht mehr ändern kann, wenn man sich einmal registriert hat.

Bei Finya einloggen: App & im Browser

Die Anmeldung bei Finya ist kostenlos. Es fallen für Mitglieder also keine monatlichen Gebühren an. Anders als zum Beispiel bei Tinder oder Lovoo gibt es hier auch keine Premium-Mitgliedschaften, mit denen sich zusätzliche Funktionen freischalten lassen. Alle Finya-Mitglieder haben mit ihrem Account also die gleichen Chancen und Features bei der Partnersuche. Unter anderem gibt es diese Funktionen:

Unbegrenzte Chats

Stöbern in Fotos

Partnervorschläge nach eigenen Vorlieben

Über 20 Suchkriterien

Habt ihr euren Account erstellt, könnt ihr euch ganz einfach mit den von euch gewählten Daten anmelden. Setzt beim Login den Haken bei „Angemeldet bleiben“, bleibt der Login gespeichert und ihr landet beim nächsten Mal direkt in eurem Profil.

