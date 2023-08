Bei Finya könnt ihr auf die Suche nach dem neuen Liebesglück gehen. Das Dating-Portal listet Singles aus allen Altersbereichen. Kann man andere Leute bei Finya ohne Anmeldung ansehen?

Wie bei allen Dating-Portalen, ist auch bei Finya ein Nutzer-Account notwendig. Man meldet sich mit seiner E-Mail-Adresse und Passwort an. Alternativ kann man sein Facebook-Konto für den Finya-Login nutzen. Wie sieht es aus, wenn man ohne Login bei Finya stöbern will?

Finya ohne Anmeldung und Konto öffnen?

Das funktioniert nicht. Man kann Finya nicht ohne Anmeldung öffnen und zum Beispiel sehen, welche Leute dort angemeldet sind. Ruft man eine beliebige Finya-Seite auf, wird man zum Anmeldefenster weitergeleitet. Auf der Startseite gibt es keinerlei Optionen, um sich andere Nutzer anzusehen, solange man sich nicht anmeldet. Falls ihr also wissen wollt, wie zum Beispiel der Altersschnitt bei den Nutzern aussieht und welche Funktionen die Dating-Plattform hat, müsst ihr euch einen Account anlegen.

Keine Anmeldung, kein Finya

Auch in der Finya-App auf dem Smartphone benötigt ihr ein Konto, um den Dienst nutzen zu können. Ohne Login kommt ihr nach dem Öffnen der Smartphone-Anwendung nicht weiter.

Die Anmeldung und die Nutzung von Finya sind komplett kostenlos. Es muss lediglich eine E-Mail-Adresse angegeben und ein Nutzername ausgewählt werden. Falls ihr euch zunächst nur einen Überblick über das Portal verschaffen wollt, legt ihr euch einen Account an, ohne großartig weitere Daten von euch anzugeben. Dann könnt ihr den Dating-Dienst zumindest austesten. Eure E-Mail-Adresse wird anderen Nutzern nicht angezeigt. Ein echter Name ist für die Anmeldung nicht notwendig, ihr könnt also mit einem Pseudonym unterwegs sein. Auch wenn ihr den Login mit dem Facebook-Account wählt, wird euer Name nicht aus dem sozialen Netzwerk in den Finya-Account übertragen und anderen angezeigt. Gefällt euch der Dienst nicht, könnt ihr das Profil einfach wieder löschen.

