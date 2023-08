Jede Single-Börse taugt nur etwas, wenn dort die richtigen Nutzer angemeldet sind. Seid ihr auf das Gratis-Angebot von Finya gestoßen, stellt ihr euch womöglich die Frage nach dem Altersschnitt der Finya-Mitglieder.

Lohnt sich die Anmeldung bei Finya? Findet man dort Singles im gewünschten Altersbereich?

Finya: Durchschnittliches Alter der Nutzer?

Finya selbst macht keine Angaben zum durchschnittlichen Alter der eigenen Mitglieder. Da sich immer wieder neue Teilnehmer an- und erfolgreiche Mitglieder abmelden, ändert sich auch das Alters-Level. In verschiedenen Quellen im Netz werden verschiedene Angaben genannt. Von „20 bis 40“, über „25 bis 35“ sind unterschiedliche Informationen zu finden. Auch ein Durchschnittsalter von „ca. 35 Jahren“ wird häufiger genannt. Verlässliche und genaue Angaben gibt es also nicht. Es gibt aber eine allgemeine Statistik über die Nutzung von Dating-Portalen nach Alter:

Anteil der Nutzer von Dating-Diensten nach Alter (Bildquelle: Statista)

Daraus ergibt sich, dass besonders junge Nutzer häufig bei Single-Börsen vertreten sind. Auch ältere Semester melden sich aber bei entsprechenden Angeboten an.

Finya: Nach Alter suchen

Möglicherweise braucht ihr die Information über den Altersschnitt bei Finya auch gar nicht. Die Anmeldung und die Nutzung der Single-Börse sind komplett kostenlos. Ihr könnt euch also unverbindlich anmelden und in den Profilen der potenziellen Liebespartner stöbern. In der Suchfunktion könnt ihr eine Altersspanne angeben und somit ein Mindest- und Höchstalter für den Dating-Kandidaten einstellen.

Falls ihr bei der Suche nicht fündig werdet und nach kurzer Zeit feststellt, dass euch die Teilnehmer bei Finya allgemein zu alt oder zu jung sind, könnt ihr euer Profil einfach wieder löschen lassen. Dann habt ihr es zumindest versucht und einen Eindruck von den Mitgliedern erhalten, ohne einen genauen Überblick über das Alter der Nutzer erhalten zu müssen.

