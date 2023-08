Finya ist ein Dating-Portal, das euch Singles aus ganz Deutschland vorstellen möchte. Bei anderen Plattformen fallen Kosten für die Anmeldung oder den Zugriff auf zusätzliche Features an. Wie sieht es bei diesem Anbieter aus? Gibt es bei Finya Kosten?

Anders als viele andere Liebes-Plattformen ist Finya komplett kostenlos. Das gilt sowohl für den Login, als auch für die Features. Es gibt also anders als zum Beispiel bei Tinder keinen „Premium“-Account, der zusätzliche Optionen bei der Suche nach dem Liebesglück freischaltet. Alle Nutzer haben demnach zumindest vom Funktionsumfang her die gleichen Voraussetzungen und Chancen, ein Date zu finden.

Ist Finya wirklich kostenlos?

Finya macht auch keine Unterschiede bei den Geschlechtern. Sowohl Männer als auch Frauen nutzen also die gleichen Features gratis. Zahlungen sind bei dem Portal nicht notwendig. Im Hilfebereich der Seite sagt man selbst:

„Finya bietet keine kostenpflichtigen Extras an (…)Finya ist und bleibt vollständig kostenlos. Keine Formulierung ändert daran etwas, dass Finya vollständig kostenlos ist.“

Ihr müsst euch nach der Gratis-Anmeldung also keine Gedanken machen, dass der Zugang nach kurzer Zeit ungewollt und versehentlich in ein kostenpflichtiges Abonnement übergehen wird. Es gibt kein Abo, keinen Premium-Zugang und keinen Vertrag, bei dem euch Kosten entstehen.

Finya komplett gratis: Keine versteckten Kosten

Auch wenn Finya gratis ist, versucht man mit verschiedenen Methoden, zu verhindern, dass das Portal von Bots und Fake-Profilen überrannt wird. Manchmal können Bots jedoch durch die Erkennung rutschen. So kann man sie erkennen Falls ihr also angeschrieben werdet und aus dem Gesprächsverlauf hervorgeht, dass ihr euch kostenpflichtig anmelden sollt, um zum Beispiel eure Dating-Chancen zu erhöhen oder angeblich neue Features für Finya freizuschalten, brecht das Gespräch ab. Finya bietet solche Optionen nicht an und es handelt sich dabei vermutlich um einen Betrugsversuch, um euch zum Beispiel in eine Abo-Falle abseits von Finya zu locken.

