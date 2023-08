Bei Finya könnt ihr kostenlos auf die Suche nach Dating-Partnern gehen. War die Suche erfolgreich oder findet ihr auf der Single-Plattform niemanden, der zu euch passt, könnt ihr euer Finya-Profil löschen. Dann werden eure Daten wie die E-Mail-Adresse aus der Datenbank des Anbieters gelöscht.

Eine separate Kündigung ist bei Finya nicht notwendig. Es gibt keine kostenpflichtigen Abonnements, die man im Vorfeld beenden muss, bevor das Profil gelöscht werden kann. Online gibt es einige Anbieter, bei denen man gegen eine Gebühr bei Finya kündigen kann. Dabei handelt es sich nicht um Dienste von Finya. Stattdessen steuert ihr direkt die Funktion dafür in eurem Account an.

Bei Finya kündigen: So lässt sich das Profil löschen

So löscht ihr euer Konto in der Single-Börse dauerhaft und endgültig:

Steuert die Finya-Startseite an und loggt euch in euren Account ein. Ruft den Bereich „Benutzerkonto“ auf. Wählt hier das Menü „Mitgliedschaft beenden/pausieren“. Danach nehmt ihr die Option „Mitgliedschaft endgültig beenden“. Folgt den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm. Optional könnt ihr einen Grund angeben, warum ihr Finya nicht mehr nutzen wollt. Diese Angabe soll den Betreibern helfen, den Dienst zu verbessern. Zur Bestätigung des Löschvorgangs müsst ihr euer Passwort noch einmal eingeben. Danach wird euer Konto bei dem Single-Dienst dauerhaft entfernt.

Laut Anbieter kann es einige Zeit dauern, bis all eure Daten endgültig entfernt werden. Euer Nutzername bleibt über einen bestimmten Zeitraum geblockt, damit sich andere Nutzer nicht damit anmelden können und es zu Verwechslungen kommt.

Finya: Profil löschen oder deaktivieren?

Der Account bei der Dating-Plattform wird automatisch gelöscht, wenn ihr euch über einen längeren Zeitraum nicht anmeldet. Eine genaue Zeitangabe gibt es dafür nicht, das findet aber meistens nach einigen Monaten statt. Ihr werdet darüber rechtzeitig per E-Mail informiert, um diesen Löschvorgang zu stoppen.

Neben der endgültigen Kündigung lässt sich das Profil über den oben genannten Weg auch pausieren. Dann wird der Account zeitweise stillgelegt. Eure Daten mit Kontakten, Nachrichten und mehr bleiben erhalten, das Profil ist dann aber für andere Nutzer nicht mehr sichtbar. Löscht ihr euer Konto hingegen vollständig, werden alle dazu gehörigen Inhalte gelöscht. Kontakte und Nachrichten solltet ihr also vorab an einer anderen Stelle sichern, wenn ihr sie nicht verlieren wollt. Der Löschvorgang ist endgültig. Einmal entfernt, lässt sich der Account also nicht wiederherstellen.

