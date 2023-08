Bei Gmail, aber auch bei anderen E-Mail-Anbietern kommt es vor, dass E-Mails lediglich in der Warteschlange landen und nicht versendet werden. Was kann man in solchen Fällen tun?

Eine eindeutige Ursache, warum E-Mails nicht richtig verschickt werden, gibt es nicht. Oft helfen aber die nachfolgenden Schritte, Probleme zu beheben.

Gmail: Mails von Warteschlange senden

Um zu überprüfen, ob sich E-Mails in der Warteschlange befinden, schaut in den Posteingang. Die betroffenen Nachrichten werden dort mit einer entsprechenden Markierung aufgeführt. Erst wenn eine Nachricht im Abschnitt „Gesendet“ gelandet ist, wurde sie auch erfolgreich verschickt.

Bevor ihr euch an eine intensive Fehlersuche macht, solltet ihr überprüfen, ob euer Smartphone oder PC, mit dem die E-Mails verschickt wird, richtig mit dem Internet verbunden ist. Ohne Internetverbindung lässt sich die Mail nicht senden. Seid ihr in einem WLAN, wechselt in das mobile Datennetz oder schaltet das Gerät kurz in den Flugmodus und verbindet es dann wieder mit dem Datennetz. Läuft alles wie gewohnt, überprüft Folgendes:

Manchmal liegt nur ein temporärer Fehler vor. Schreibt die E-Mail noch einmal und sendet sie erneut. In vielen Fällen lässt sich das Problem bereits so beheben. Zur Sicherheit solltet ihr die E-Mail in der Warteschlange löschen, damit der Inhalt nicht ungewollt doppelt verschickt wird.

In einigen Fällen dauert es auch nur eine Weile, bis eine E-Mail verschickt wird. Besonders wenn mehrere Nachrichten auf einmal gesendet werden sollen oder sich ein großer Anhang in der Nachricht befindet, müsst ihr euch ein wenig gedulden, bis die Nachricht in den „Gesendet"-Ordner verschoben wird.

Nutzt ihr die Gmail-App auf dem Smartphone, solltet ihr vor dem E-Mail-Versand den Cache der Anwendung löschen. Steuert dafür den App-Manager in den Einstellungen auf dem Smartphone an. Mit dem gereinigten Cache versucht ihr den Versand erneut.

Grundsätzlich solltet ihr sicherstellen, dass die Gmail-App in der aktuellen Version auf dem Smartphone installiert ist. Führt also gegebenenfalls ein Update durch.

Möglicherweise ist euer freier Speicherplatz im Gmail-Konto aufgebraucht. Löscht also vorher nicht benötigte Dateien in eurem Konto, etwa alte Fotos oder E-Mails aus dem Archiv und sendet die Nachricht erneut.

Greift ihr auf das Gmail-Konto über einen E-Mail-Client eines Drittanbieters zu, liegt gegebenenfalls hier ein Fehler vor. Versucht den Versand direkt über Gmail und überprüft, ob der Fehler hier zu suchen ist.

In seltenen Fällen gibt es auch Probleme bei den Google-Servern, wodurch keine E-Mails verschickt werden können. An anderer Stelle zeigen wir euch, wie ihr herausfindet, ob Gmail down ist.

E-Mail hängt in Warteschlange?

In vielen Fällen sorgen auch Fehler bei Synchronisierungseinstellungen dafür, dass E-Mails nur in der Warteschlange landen. Das kann man in der Gmail-App so beheben:

Öffnet die Gmail-App. Steuert die Einstellungen an. In den Optionen aktiviert ihr die Funktion „Gmail synchronisieren“.

Falls vorhanden, versucht den E-Mail-Versand auch über ein anderes Gerät. Wechselt also zum Beispiel vom Smartphone an den Computer und schickt die Nachricht dort ab. Falls E-Mails immer wieder in der Warteschlange platziert werden, hilft es oft auch, die Gmail-App komplett zu löschen und neu zu installieren.

