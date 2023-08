WhatsApp bekommt ein neues Feature spendiert, bei dem man seinen Bildschirm freigeben und die Inhalte darauf mit anderen WhatsApp-Kontakten teilen kann. Wie funktioniert das und wofür kann man das Screen-Sharing-Feature nutzen?

WhatsApp Facts

Die Bildschirmfreigabe wird Teil der Videoanruf-Funktion des Messengers. Man kann damit anderen Teilnehmern zeigen, was aktuell auf dem eigenen Handy-Display zu sehen ist. Das eignet sich zum Beispiel, um App-Inhalte darzustellen oder zur Fehler- und Problemlösung am eigenen Gerät aus der Ferne.

WhatsApp: Screen-Sharing – so teilt man seinen Bildschirm

Das Screen-Sharing-Feature wurde im Mai in einer Beta-Version des Messengers entdeckt. Mitte August hat Facebook-Boss Mark Zuckerberg die Funktion dann in einem eigenen Beitrag vorgestellt, seitdem wird sie für alle Nutzer in der offiziellen Version ausgerollt. So teilt man seine Bildschirminhalte mit anderen WhatsApp-Nutzern

Voraussetzung für die Nutzung ist die aktuelle WhatsApp-Version. Zunächst startet man einen Video-Anruf. Im Video-Fenster ist ein neuer Button zu sehen. Einmal angetippt, erscheint eine Abfrage, ob man die aktuellen Bildschirminhalte übertragen will. Dabei wird darauf hingewiesen, dass alle Inhalte, also auch sichtbare Passwörter, Fotos und sensible Daten auf dem Bildschirm beim anderen Gesprächsteilnehmer zu sehen sind. Es wird jedoch nichts aufgezeichnet und gespeichert. Bei einer Bestätigung sieht der Videoanruf-Teilnehmer nicht mehr euer Kamera-Bild, sondern das, was auf dem Smartphone-Bildschirm abgebildet ist. Ihr könnt selbst entscheiden, ob alles zu sehen ist oder nur Inhalte einer bestimmten App. Dann kann man zum Beispiel Einstellungen oder Fotos zeigen, ohne die Bilddateien verschicken zu müssen. Die Aufnahme lässt sich jederzeit beenden, ohne das Gespräch verlassen zu müssen.

So sieht die neue Option aus:

Bildquelle: WABetaInfo

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

WhatsApp: Bildschirm freigeben & teilen – neue Funktion

Die Funktion ist auf aktuelle Versionen der Apps beschränkt. In der Beta-Version war die Bildschirmfreigabe nur in Einzel-Chats und nicht und noch nicht in Gruppen-Chats verfügbar. Auf dem Screenshot, den Mark Zuckerberg geteilt hat, sind jedoch mehrere Teilnehmer im Video-Chats zu sehen.

iOS-Nutzer können bereits in FaceTime den eigenen Bildschirm in einem Videoanruf teilen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.