In Microsoft Teams könnt ihr entweder euer Webcam-Bild übertragen oder aber einen Avatar als „Stellvertreter“ für euch für andere Meeting-Teilnehmer anzeigen. Das Avatar-Feature wurde mit einem Update Anfang Juni 2023 in das Video-Konferenz-Tool eingeführt.

Microsoft Teams Facts

Um das Abbild im Video-Tool zu aktivieren, muss man zunächst die Avatar-App in Teams einrichten. Dort kann man seine eigene Figur dann erstellen und bearbeiten. Das Feature ist derzeit nur in der Desktop-App und nicht in der Web-Version von Teams verfügbar.

Avatar einrichten

So richtet ihr den Avatar in Teams ein:

Steuert in der linken Menüleiste den Bereich „Apps“ an. Wählt hier „Avatare“ aus. Gegebenenfalls müsst ihr im Bereich „Weitere hinzugefügte Apps“ danach suchen. Ist die Anwendung eingerichtet, öffnet ihr sie über den „Apps“-Bereich. Wählt die Option „Neu erstellen“. Falls bereits ein Avatar angelegt wurde, kann man ihn über die gleichnamige Option auch „duplizieren“. Bereits vorhandene Charaktere kann man über „Anpassen“ nachträglich bearbeiten. Erstellt ihr einen neuen Avatar, wählt ihr zunächst eines der vielen vorgefertigten Beispiele aus. Idealerweise wählt ihr ein Design aus, das euch bereits ähnlichsieht. Danach könnt ihr nämlich den Körper, Gesicht, Haare, Aussehen und die Kleidung bearbeiten und euren Wünschen beziehungsweise eurem Aussehen entsprechend bearbeiten. Sieht euer Avatar so aus wie gewünscht, speichert die Figur.

Microsoft Teams: Avatar im Meeting nutzen

Ist der Avatar einmal erstellt, könnt ihr ihn ab sofort in eurem Teams-Konferenzen anstelle eures Webcam-Bilds an Video-Gesprächen teilnehmen lassen:

Dazu tretet ihr zunächst wie gewohnt dem Meeting bei. Schaltet die Webcam aus. Klappt das Menü-Feld mit den 3 Punkten aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen. Hier findet ihr jetzt die Option „Effekte und Avatare“. Sucht in „Avatare“ euren Charakter heraus. Alternativ könnt ihr aus diesem Menü heraus auch eine neue Figur erstellen. Habt ihr mehrere Versionen angelegt, könnt ihr innerhalb eines Meetings aus bis zu drei verschiedenen Optionen auswählen. Im „Avatare“-Bereich könnt ihr zudem die Mimik und Gesten einrichten und somit vorgeben, wie die virtuelle Figur reagiert und sich verhält.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.