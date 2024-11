Top-Angebot bei MediaMarkt: High-End-Smartphone Samsung Galaxy S24 krass reduziert

Bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit das Flaggschiff-Smartphone Samsung Galaxy S24 zum vergünstigten Preis. Wir verraten euch die Details der Aktion.

Samsung Galaxy S24 im Sale bei MediaMarkt

Beim Samsung Galaxy S24 handelt es sich um ein High-End-Smartphone mit topmoderner und leistungsstarker Technik, das auf seinem 6,2-Zoll-Display scharfe, farbenfrohe, helle und durch die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz auch sehr geschmeidige Bilder liefert. Mit dem Exynos 2400 ist ein sehr starker Prozessor verbaut und dennoch ist die Akku-Laufzeit mit bis zu 16 Stunden vergleichsweise lang.

Die Triple-Kamera des Galaxy S24 liefert sehr gute Fotos auch bei Nacht, die neue Samsung AI bringt euch weiterhin nützliche KI-Funktionen auf das Smartphone, auch wenn diese noch nicht völlig ausgereift sind. Natürlich ist ein solches High-End-Smartphone wie das Samsung Galaxy S24 nicht ganz billig, bei MediaMarkt bekommt ihr das Top-Handy jedoch zum günstigen Preis von nur 599 Euro statt 899 Euro UVP, was gemessen an der starken Leistung und hochwertigen Ausstattung einen wirklich guten Preis darstellt.

Galaxy-S24-Aktion bei MediaMarkt: Schnell sein lohnt sich

Neben den bereits genannten Vorteilen verfügt das bei MediaMarkt zum Sparpreis angebotene Galaxy S24 über 8 GB RAM sowie 128 GB Speicher, Android 14 als Betriebssystem und unterstützt 5G sowie Dual-SIM. Weiterhin sind die aktuellen Standards Wifi 6E, Bluetooth 5.3 und NFC mit an Bord. Das Smartphone ist im Rahmen der Aktion in den schönen Farben Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow erhältlich. Beeilen solltet ihr euch allerdings mit dem Kauf des Galaxy S24 in eurer bevorzugten Farbe, denn die Aktion läuft nur bis zum 01.12.2024.

Diese Galaxy-S24-Modelle könnt ihr abstauben

Nachfolgend erhaltet ihr einen schnellen Überblick über alle bei der MediaMarkt-Aktion angebotenen Modelle des Samsung Galaxy S24:

Samsung Galaxy S24, Onyx Black Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:24 Uhr

Samsung Galaxy S24, Marble Gray Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:25 Uhr

Samsung Galaxy S24, Cobalt Violet Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:26 Uhr

Samsung Galaxy S24, Amber Yellow Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:27 Uhr

