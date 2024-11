Nur 20 Euro bei Amazon: Legendäre Harry-Potter-Szene bietet das perfekte Puzzle-Motiv

Ein wunderbares Panorama-Puzzle mit einem „Harry Potter“-Motiv ist derzeit bei Amazon im Zuge des Black Fridays im Angebot. Alles Wichtige zu diesem besonderen Puzzle in unserem Kauftipp!

Familienstammbaum als Puzzle

Das Puzzle sorgt sicher insbesondere bei „Harry Potter“-Fans für große Freude – das 2000 Teile große Puzzle bildet den Stammbaum der beliebten Filmreihe nach und sorgt für ein beeindruckendes Panorama, welches ein echtes Schmuckstück für euer Wohnzimmer werden kann.

Familienstammbaum | 2000 Teile Harry Potter Puzzle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 10:20 Uhr

Puzzle für die Geduldigen

Durch die detaillierte Gestaltung der einzelnen Puzzlestücke und der großen Menge an Puzzleteilen müsst ihr Geduld bei der Fertigstellung haben. Dieses Puzzle ist nicht einfach so schnell zusammengebaut, es wird sicherlich einige gemütliche Winternachmittage und -abende in Anspruch nehmen. Der Ravensburger Verlag empfiehlt das Panorama-Puzzle für alle ab 14 Jahren.

Großes Panorama für eure Wände

Mit seinen über 2000 Teilen nimmt das Puzzle am Ende eine Fläche von 98 x 75 cm ein und zeigt eine Vielzahl an „Harry Potter“-Charakteren und ihre Beziehungen zueinander. Der Stammbaum ist dabei als verzweigter Baum dargestellt.

Wenn das Puzzle an der Wand hängt, wirkt es wie aus Stoff angefertigt. Abgerundet wird es durch zwei lateinische Schriftbändern im oberen und unteren Bereich, wodurch es einen historischen Charakter bekommt.

Puzzle-Zubehör

