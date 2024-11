"Black Week war gestern!": Aldi macht sein eigenes Ding

Wer braucht schon Black Friday? Aldi startet seine ganz eigene Rabattschlacht und lässt im Onlineshop ordentlich die Preise purzeln. Wir listen die besten Deals mit maximaler Ersparnis.

Aldi trotzt dem Black-Week-Hype und verspricht stattdessen mit den "Top Deals der Woche" die besten Angebote des Jahres. Egal ob Werkzeug, Elektronik oder Haushaltsgeräte – es winken Rabatte von bis zu 70 Prozent.

Anzeige

Top Deals bei Aldi im Preis-Check: Die 31 besten Angebote

Wir haben uns die Angebote im Onlineshop näher angesehen und die attraktivsten aus allen Kategorien herausgesucht. Ein direkter Preisvergleich mit anderen Händlern ist schwierig, weil viele der Deals exklusiv bei Aldi erhältlich sind. Beachtet, dass noch Versandkosten in Höhe von mindestens 5,95 Euro dazu kommen und beliebte Produkte vorzeitig ausverkauft sein können.

Anzeige

Maginon Drohne QC-720SE WIFI Statt 99,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:42 Uhr

Needit Drive One Verkehrswarner Statt 49,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:42 Uhr

Rollei EP-1 Elektronische Parkscheibe Statt 49,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:45 Uhr

Schmidt Spiele Quacksalber Mega Box Statt 74,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:43 Uhr

Monzana Hartschalenkoffer-Set Exopack, 3-tlg. Statt 189 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:41 Uhr

Brelight LED-Akku-Tischleuchte Lia Statt 49,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:00 Uhr

Näve Dreibein-Stehleuchte Bernice E27 Statt 120,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 14:28 Uhr

Oclean Elektrische Zahnbürste Air 2T Statt 42,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:50 Uhr

Oclean Zahnbürstenköpfe, 6er Set Statt 30,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:11 Uhr

Echtwerk Damastmesser-Set, 5-tlg. Statt 199,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:45 Uhr

Invictus Akku-Staubsauger QV7 Pro Statt 599,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:39 Uhr

Roborock Saug-Wisch-Roboter Q5 Max+ Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:48 Uhr

Ambiano Kompakt-Heißluftfritteuse, 1,9 l Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:44 Uhr

ADAC Akkubohrschrauber 20 V, Li-Ionen Statt 129 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:00 Uhr

Scheppach Kappzugsäge HM254 Statt 349 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:40 Uhr

Bestückter Werkstattwagen von Brüder Mannesmann | 71-tlg. Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:39 Uhr

Vale Bifaziales Balkonkraftwerk 900W/800W Statt 699,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:14 Uhr

Enders Gasgrill Boston Black Pro 4 SIKR Turbo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 10:09 Uhr

Apple iPhone 12 128 GB (Refurbished) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:38 Uhr

Toshiba 65" 4K UHD Smart-TV 65UV3463DA Statt 699,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:36 Uhr

Maginon Smart Tag Pro II Dreierpack Statt 69,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:34 Uhr

HP 27" FHD Monitor 527sf Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:28 Uhr

Medion 15,6" Notebook E15433 (MD64180) Statt 499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:30 Uhr

Epson EcoTank ET-2862 Statt 299,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:40 Uhr

Vale 12" 2K Tablet V12E, LTE, 128 GB Statt 299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:32 Uhr

Medion Bluetooth-Kopfhörer (MD43661) Statt 29,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:39 Uhr

Blaupunkt True Wireless In-Ear-Kopfhörer TWS25 Statt 49,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:33 Uhr

JBL Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher Clip 3 Statt 59,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 13:38 Uhr

Blaupunkt Soundbar LS2225 mit Subwoofer Statt 129,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 09:52 Uhr

Rollei Dia und Negativ Scanner Statt 99,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 15:01 Uhr

Bresser Fernglas Trueview mit 2K HD WLAN Kamera Statt 328,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 12:35 Uhr

Black Friday: Was ist das eigentlich?

„Black Friday“ ist ein aus den USA stammender Brauch, der traditionell am Freitag nach Thanksgiving gefeiert wird. Dieses Ereignis markiert den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. Geschäfte und Online-Händler locken Kunden mit erheblichen Rabatten und Sonderangeboten. Black Friday hat sich weltweit verbreitet und ist bekannt für lange Schlangen und frühzeitige Öffnungszeiten in Geschäften sowie für außergewöhnliche Verkaufsaktionen.

Anzeige

Der Name „Black Friday“ hat mehrere Ursprünge. Einer der gängigsten Erklärungen ist, dass die Geschäfte „aus den roten Zahlen“ (Verlust) in die „schwarzen Zahlen“ (Gewinn) wechseln, da der Verkaufsumsatz an diesem Tag oft deutlich steigt. Eine andere Erklärung bezieht sich auf den schweren Verkehr und das Chaos, das in den 1950er und 1960er Jahren in Philadelphia beobachtet wurde, als große Menschenmassen für Weihnachtseinkäufe und Football-Spiele in die Stadt strömten.

In den letzten Jahren hat sich der Black Friday zu einem mehrtägigen Ereignis entwickelt, das oft das gesamte Wochenende bis zum „Cyber Monday“ umfasst, einem weiteren großen Einkaufstag, der sich auf Online-Angebote konzentriert.

Noch mehr Black-Friday-Schnäppchen gibt's hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.