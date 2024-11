Mario Party als Real-Life-Brettspiel: Das Spiel des Lebens mit Super Mario für nur 30,39 Euro

Alle Fans von Das Spiel des Lebens und Super Mario aufgepasst: Zum Black Friday gibt es die Sonderversion, die beides kombiniert, im günstigen Angebot. Alles Wichtige in unserem Kauftipp!

Spiel des Lebens mal anders

Das Spiel des Lebens von Hasbro ist ein echter Klassiker in den heimischen Wohnzimmern. Auch Super Mario ist bei Groß und Klein beliebt. Warum also nicht beides verbinden? Die Super-Mario-Version des Gesellschaftsspiels gibt es zum Black Friday für 30,39 Euro bei Amazon im Angebot.

Das Spiel des Lebens – Super Mario | Brettspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 00:59 Uhr

Reise durch das Pilzkönigreich

Im Spiel findet ihr viele der bekannten Charakter aus Super Mario wieder. Ihr schlüpft in die Rollen von Mario, Luigi, Peach und Yoshi – dabei bahnt ihr euch euren Weg durch das Spiel und erkundet das Pilzkönigreich. Euer ultimatives Ziel im Spiel: ihr müsst Bowser besiegen! Damit das gelingt könnt ihr Sterne kaufen, um den Sieg zu erlangen.

Das ist dann auch der Hauptunterschied zur normalen Version des Spiel des Lebens. Ihr werdet nicht in den Ruhestand gehen oder als Reicher sterben. In der Mario-Variante geht es um den Sieg gegen Bowser. Neben den Sternen helfen euch dabei auch die Items, die ihr in Minispielen wie etwa „Schere, Stein, Papier“ ergattern könnt.

Spiel für die ganze Familie

Das Spiel ist für alle ab 8 Jahren vorgesehen. Damit ist es fast für die gesamte Familie geeignet und wird für viele spannende Spielrunden sorgen. Insgesamt können zwei bis vier Spieler bei einer Runde dabei sein. Möglicherweise wird die Hilfe durch Erwachsene beim Aufbau benötigt.

Im Spiel enthalten sind der Spielplan, eine Drehscheibe, die vier Spielfiguren, 24 Sternestifte, insgesamt 60 Karten, von denen 26 Aktionskarten, zehn Minispielkarten, zehn Freundeskarten, zehn Itemkarten und vier Übersichtskarten sind. Außerdem gibt es 95 Kartonmünzen und ein Aufbewahrungsfach.

Tipp: Bestellt ihr das Spiel jetzt zum Black Friday, könnt ihr bei Amazon von einer längeren Rückgabefrist profitieren. Fast alles, was bis zum 25. Dezember 2024 bestellt wurde, kann bis zum 31. Januar 2025 zurückgeschickt werden.

