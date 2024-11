Amazon verkauft 360-Grad-Überwachungskamera mit Solarmodul zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Überwachungskamera seid, die sich in alle Richtungen drehen und autark arbeiten kann, dann solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort erhaltet ihr die Reolink Argus PT Ultra mit Solarmodul zum Schnäppchenpreis.

Amazon verkauft 360-Grad-Überwachungskamera günstiger

Die Reolink Argus PT Ultra gibt es aktuell günstig bei Amazon. (© Reolink / Bearbeitung: GIGA)

Anzeige

Überwachungskameras gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Bei vielen müsst ihr für den vollen Funktionsumfang Abogebühren bezahlen. Nicht so bei der Reolink Argus PT Ultra, die Amazon aktuell für 103,99 Euro verkauft, wenn ihr den 15-Euro-Rabatt auf der Produktseite aktiviert (bei Amazon anschauen).

Reolink Argus PT Ultra 360-Grad-Überwachungskamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:17 Uhr

Ihr bekommt eine mächtige 360-Grad-Überwachungskamera mit hochauflösendem 8-MP-Sensor, der scharfe 4K-Videos aufnehmen kann. Gleichzeitig seid ihr voll flexibel und könnt durch die 360-Grad-Mechanik alles beobachten und durch das Solarmodul unabhängig von einer Stromquelle arbeiten. Dieses könnt ihr durch das vier Meter lange Kabel ideal dort platzieren, wo die Sonne am häufigsten scheint.

Anzeige

Natürlich beherrscht die Reolink Argus PT Ultra smarte Features, die per KI realisiert werden. Es können also Objekte erkannt und verfolgt werden. Ihr bekommt dann Benachrichtigungen auf euer Handy. Das funktioniert ohne zusätzliche Abogebühren. Nur, wenn ihr die Cloud zum Speichern der Videos nutzen wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen. Das müsst ihr aber nicht tun, sondern könnt einfach eine bis zu 512 GB große Speicherkarte einlegen. Zufälligerweise gibt es die bei Amazon auch im Angebot (bei Amazon anschauen).

Das taugt die Überwachungskamera

Laut den Bewertungen und Tests, die ich mir angeschaut habe, erfüllt die Reolink Argus PT Ultra auch hohe Erwartungen. Sie liefert eine gute Bildqualität, die Nachtsichtfunktion arbeitet zuverlässig und es lässt sich alles mit der 360-Grad-Schwenkkamera überwachen. Alle Funktionen lassen sich zudem ohne Abo nutzen. Es fallen für euch also keine zusätzlichen Kosten an. Besonders zu dem Preis und dem großen Funktionsumfang ist das also eine sehr gute Wahl.

Anzeige

Reolink Argus PT Ultra 360-Grad-Überwachungskamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:17 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.