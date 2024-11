Besitzer des Samsung Galaxy S22 aufgepasst: Riesiges Software-Update steht vor der Tür

Samsung macht seinen Galaxy-S22-Besitzern bald ein großes Geschenk. Der südkoreanische Konzern treibt die Entwicklung von Android 15 und der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 7 für die beliebte S22-Serie mit Hochdruck voran. Eine erste Testversion wurde jetzt gesichtet. Das ist ein klares Signal für das nahende große Software-Update.

Samsung Galaxy S22 mit Android 15 und One UI 7

Samsung hat in den vergangenen Wochen die Entwicklung von Android 15 und One UI 7 für das Galaxy S22 deutlich beschleunigt. Jetzt ist in Polen eine erste Testversion der Software auf dem Premium-Smartphone von 2022 aufgetaucht. Dies deutet darauf hin, dass Samsung fleißig an dem finalen Update arbeitet und plant, es so schnell wie nur möglich zu veröffentlichen.

Die spannendste Frage wird sein, wie umfangreich das Update für die S22-Serie ausfällt. Während grundlegende Android-15-Features garantiert sind, bleibt abzuwarten, welche der modernen KI-Funktionen ihren Weg auf das ältere Handy finden werden. Die Hardware des S22 bietet durchaus Potenzial für ausgewählte KI-Features, wie sie teilweise schon beim S23 implementiert wurden. Besonders die versprochenen Performance-Verbesserungen von Android 15 könnten dem S22 einen spürbaren Boost verleihen.

Laut SamMobile ist die finale Version aber noch Wochen entfernt. Zunächst werden ab 2025 die aktuellen Modelle wie das Galaxy S24 und S23 versorgt. Auch A-Klasse-Handys wie das Galaxy A55 und A54 stehen ganz oben auf der Liste. Einen offiziellen Zeitplan hat Samsung bisher nicht geteilt. Android 15 und One UI 7 werden von Samsung mit der Vorstellung der Galaxy-S25-Modelle eingeführt.

Samsung verteilt sehr lange Software-Updates

Mit der Einführung des Galaxy S21 hat Samsung seine Update-Politik stark überarbeitet. Seither erhalten Premium-Modelle wie das Galaxy S22 fünf Jahre lang Software-Updates. Bei neueren Modellen wie dem S24 wurde dieser Zeitraum sogar auf sieben Jahre erweitert. Diese Strategie macht sich nun bezahlt: Selbst ältere Flaggschiffe bleiben bei der Software auf der Höhe der Zeit.

Das erwartet euch mit Android 15:

