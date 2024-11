Samsung schafft wildes Gerücht zum Galaxy S26 aus der Welt

Viele von euch warten aktuell sehnsüchtig auf die Vorstellung der Galaxy-S25-Smartphones, die im Januar 2025 stattfinden soll. Es gab aber auch schon Gerüchte über die Nachfolger. Normalerweise geht Samsung nicht auf Gerüchte ein, doch dieses Mal hat man sich wohl dazu gezwungen gefühlt, über den Chip des kommenden Galaxy S26 zu sprechen.

Samsung: Exynos 2600 nicht eingestellt

Samsung soll in den kommenden zwei Jahren nur Qualcomm-Chips in seinen High-End-Smartphones verbauen – so die Gerüchteküche. Entsprechend kam die Vermutung auf, dass das südkoreanische Unternehmen die Entwicklung und Produktion des Exynos 2600 für das Galaxy S26 komplett gestoppt und eingestellt hätte. Dem widerspricht Samsung nun.

Anzeige

Laut einem Samsung-Sprecher könnten diese Behauptungen nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. „Ich kann bestätigen, dass die Behauptung, die Produktion des Exynos 2600 werde eingestellt, nicht wahr ist und auf unbegründeten Gerüchten beruht“ (Quelle: AndroidHeadlines).

Das heißt am Ende natürlich nicht, dass der Exynos 2600 dann wirklich in einem der Galaxy-S26-Modelle zum Einsatz kommt. Den Exynos 2500 gibt es ja auch und er soll in keinem der Galaxy-S25-Modelle verbaut sein. Klar ist nun aber, dass Samsung die Entwicklung nicht aufgibt und vielleicht irgendwann tatsächlich wieder einen High-End-Chip in einem S-Modell verbaut. Die Umstellung auf die 2-nm-Fertigung ist in jedem Fall eine Herausforderung.

Anzeige

Exynos-Chips wichtig für Samsung

Auch wenn die Exynos-Chips in High-End-Smartphones zuletzt nicht mit Alternativen von Qualcomm mithalten konnten, hat Samsung damit einen wichtigen Beitrag dazu beigetragen, dass die Smartphones nicht noch teurer werden. Zudem kommen diese Chips in vielen Mittelklasse-Handys zum Einsatz. Komplett aufgeben dürfte Samsung die Sparte also vermutlich nie. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

So einfach zündet ihr den Turbo bei eurem Samsung-Handy:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.