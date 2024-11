Samsung bringt beliebte Handys mit neuem Software-Update auf den aktuellsten Stand

Samsung rollt für seine beliebten Galaxy-A-Handys ein wichtiges Software-Update aus. Die drei Mittelklasse-Smartphones erhalten in Europa und den USA aktuell die neueste Version, die sehr viele Sicherheitslücken schließt. Eine Schwachstelle betrifft speziell Geräte mit dem Exynos-1380-Chip. Die Installation der neuen Software wird dringend empfohlen.

Samsung rollt November-Update für mehr Handys aus

Das Software-Update behebt insgesamt 38 Schwachstellen im Android-Betriebssystem und weitere 13 Sicherheitslücken in Samsungs eigener One UI-Oberfläche. Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei eine spezifische Sicherheitslücke, die Smartphones und Smartwatches mit bestimmten Exynos-Chips betrifft. Das Galaxy A54 ist davon direkt betroffen, da es vom Exynos 1380 angetrieben wird (Quelle: SamMobile).

Die Verteilung des Software-Updates erfolgt schrittweise. Während das Galaxy A54 die neue Firmware bereits vor einer Woche in Südkorea erhalten hat, erreicht das Update nun Nutzerinnen und Nutzer in Europa und den USA. Die Aktualisierung trägt je nach Region die Buildnummer A546USQUACXK3 oder A546BXXUBCXK1. Für das Galaxy A33 und A34 steht das Update ebenfalls zur Verfügung, allerdings bisher nur in ausgewählten europäischen Märkten.

Damit bringt Samsung die beliebten Galaxy-A-Smartphones auf den neuesten Stand, nachdem die Galaxy-S-Modelle bereits seit einigen Wochen aktualisiert werden. Wie immer kann es einige Zeit dauern, bis das Update bei euch angezeigt wird. Sobald es da ist, solltet ihr es installieren.

Android 15 kommt auch bald

Die drei oben genannten Smartphones erhalten aktuell das November-Update und werden im nächsten Jahr mit Android 15 versorgt. Wann genau die neue Version erscheint, steht weiterhin in den Sternen. Eingeführt wird die neue Software mit One UI 7 erst mit der Präsentation der Galaxy-S25-Smartphones. Und die findet erst im Januar 2025 statt.

So einfach könnt ihr den Turbo auf eurem älteren Samsung-Handy zünden:

