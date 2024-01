UwU: Bedeutung der Smileys im Chat & Netz

© Pond5 Images via IMAGO

UwU ist ein Text-Smiley, den man besonders häufig in der Anime-Szene oder bei der Meme-Kultur antrifft. Was das Emoticon bedeutet und was euch ein Chat-Partner sagen möchte, wenn er UwU oder uwu verwendet, erfahrt ihr hier.

Was bedeutet UwU im Chat & Netz?

UwU soll einen glücklichen oder zufriedenen Gesichtsausdruck darstellen. Oft wird es als Reaktion auf etwas überaus Niedliches verwendet, wie beispielsweise ein Video oder GIF von Tierbabys. Meist wird UwU als „überglückliches Anime-Gesicht“ beschrieben das oder selbst als Tiergesicht interpretiert, wobei das „w“ als grinsende Katzen- oder Hundeschnauze verstanden wird.

Die beiden „U“ stellen geschlossene oder zugekniffene Augen dar, während das kleine „w“ für einen gekräuselten, lächelnden Mund steht. Alternativ wird statt des „w“ auch gerne ein kleines Omega „ω“ genutzt, um es noch niedlicher aussehen zu lassen: UωU & uωu

Von der Herleitung ist UwU somit ein ganz ähnlicher Text-Smiley wie OwO und QwQ, jeder hat jedoch seine eigene Bedeutung. Besonders UwU hat es jedoch geschafft, auch als gesprochene Reaktion auf etwas Süßes oder Schönes genutzt zu werden. Es wird dabei dann „uh-wu“ ausgesprochen.

UwU in der Meme-Kultur

Aufgrund der teilweise exzessiven Nutzung des Emoticons und der Tatsache, dass es manche sogar in ihrem Sprachgebrauch nutzen, ist es aber auch in der Meme-Kultur angekommen. Einerseits, um die verschiedenen Tropes der Anime-Szene auf die Schippe zu nehmen, andererseits aber auch, um sich über Anime-Fans – dann gerne „Weeaboos“ genannt – selbst lustig zu machen.

Das Emoticon wird mittlerweile also auch zur Satire, als schwarzer Humor oder sogar Beleidigung benutzt. Ihr solltet deswegen immer auf den Kontext achten, indem UwU genutzt wird.

Beispiele für die Anwendung von UwU

A: „Ich habe auf dem Heimweg eine total zutrauliche kleine Katze getroffen UwU“

B: „Warum hast du sie nicht gleich mit zu dir genommen? ⚆_⚆“

A: „OwO ich weiß doch nicht, ob die jemandem gehört? Ich kann doch hier nicht Katzen klauen!“

A: „Er hat mir eine Halskette geschenkt, was mache ich denn jetzt?“

B: „Ihr beiden seid so süß zusammen UwU was ist denn dein Problem?“

