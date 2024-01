WhatsApp wird sich mit neuem Feature für immer verändern

WhatsApp erhält in regelmäßigen Abständen neue Funktionen, die den beliebtesten Messenger der Welt immer besser machen. Eins ist bisher aber gleich geblieben – das Design. Zwar lassen sich kleinere Dinge wie der Hintergrund anpassen, doch echte Individualität gibt es in der App nicht. Das wird sich bald ändern.

WhatsApp arbeitet an Themes-Funktion

Der Funktionsumfang von WhatsApp steigt stetig. Wirklich individuell anpassen lässt sich der Messenger aber nicht. Zumindest nicht so sehr, wie es sich viele Nutzerinnen und Nutzer wünschen würden. Ihr könnt den Hintergrund ändern und zwischen einem hellen und dunklen Design wählen. Das war es im Grund, was ihr in der App verändern könnt. Jetzt wurde bekannt, dass WhatsApp eine neue Themes-Funktion erhalten soll. Damit könnt ihr zukünftig deutlich mehr individualisieren – beginnend mit der Farbe.

In WhatsApp könnt ihr bald die Farbe der App verändern. (Bildquelle: WABetaInfo

Bisher ist es so, dass WhatsApp mit der bekannten grünen Farbe ausgestattet ist. Diese lässt sich auch nicht anpassen. In der neuesten Testversion für iOS kann aber genau das verändert werden. Im Messenger kann zukünftig aus vier zusätzlichen Farben gewählt werden. Wählt ihr wie im obigen Bild zu sehen rosa als Akzeptfarbe, dann werden alle grünen Elemente dagegen ausgetauscht. Beispielsweise Benachrichtigungspunkte und Ähnliches.

WhatsApp-Individualität könnte noch größer werden

Die Quelle glaubt, dass das nur der erste Schritt zu viel mehr Individualität bei der Einstellung des Designs von WhatsApp ist. Wie schon bei vielen Funktionen zuvor führt WhatsApp zunächst eine beschränkte Auswahl an Optionen ein. Später wird Stück für Stück mehr freigeschaltet. So war es bei den Reaktionen, wo zunächst nur eine kleine Auswahl an Emojis gewählt werden konnte. Jetzt könnt ihr alle Emojis nutzen. So könnte es auch bei den Farben werden. Zunächst bietet WhatsApp eine kleine Auswahl an, vergrößert diese später. Gut möglich, dass auch noch weitere Teile der App individualisiert werden können – wie man es von anderen Messengern schon seit Jahren kennt.

