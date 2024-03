Neue Gratis-Spiele für PS Plus: Sony eröffnet das Gaming-Buffet

Sony hat die neuen PS-Plus-Spiele online gestellt. Das Gratis-Portfolio fällt erstaunlich üppig aus. Neben drei Games gibt es auch noch einen soliden DLC kostenlos für alle Abonnenten.

Sony Playstation Facts

Anzeige

Originalartikel vom 29. Februar 2024:

PS Plus im März: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Es gibt Nachschub für PS-Plus-Spieler – und dieses Mal ist der Geschenkkorb von Sony besonders prall gefüllt, wie aus dem offiziellen Blogeintrag hervorgeht. Ab dem 5. März können sich alle Abonnenten über folgende Dreingaben freuen:

Anzeige

Die Gratis-Spiele stehen ab dem 5. März 2024 bis zum 2. April 2024 für alle Abonnenten kostenlos zum Download zur Verfügung.

Für den Fall, dass ihr euch die aktuellen Gratis-Spiele noch nicht gesichert habt: Beeilt euch lieber! Ihr könnt sie euch nur noch bis zum 4. März schnappen – und die Auswahl ist dieses Mal echt solide:

Kurz und knackig: PS-Plus-Spiele im Überblick

Ein kurzer Blick die Bewertungen auf Metacritic, im PlayStation Store und auf Steam beweist: Sifu ist ein echter Geheimtipp. Ihr kloppt euch in feinster Echtzeit-Action-Manier durch anrückende Gegnerhorden. Segnet ihr das Zeitliche, wird eure Spielfigur kurz darauf wiederbelebt, ist nun jedoch ein Jahr älter. Das hat auch Auswirkungen auf das Gameplay.

Anzeige

Sifu: Offizieller Launch-Trailer

Wer lieber ordentlich Gummi auf dem Asphalt lassen will, kommt mit EA Sports F1 23 auf seine Kosten. Wie in der jährlich erscheinenden Rennspielreihe üblich steigt ihr hier in das Cockpit eines der Rennboliden und liefert euch adrenalingeschwängerte Rennen gegen die KI-Gegner oder andere Spieler im Online-Modus.

F1 23: Offizieller Ankündigungstrailer

In Hello Neighbour 2 spioniert ihr eure gruseligen Nachbarn aus, indem ihr in ihre Häuser einsteigt. Dabei löst ihr allerlei Rätsel, deckt Geheimnisse auf und müsst dabei darauf achten, nicht entdeckt zu werden. Der Clou: Eure Nachbarn werden von einer cleveren KI gesteuert, die sich an euren Spielstil anpasst. Wer immer die gleichen Strategien nutzt, wird irgendwann gegen eine Wand laufen und geschnappt werden.

Hello Neighbour 2 – offizieller Launch-Trailer

Nachdem Sony sich Bungie einverleibt hat, ist es nicht verwunderlich, dass auch mal einer der Bezahl-DLCs von Destiny 2 über PS Plus verschenkt wird. Die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ liefert eine neue Kampagne, einen neuen Waffentypen und weitere Zusatzinhalte, sodass es genug Futter gibt, um Destiny-Fans bei Laune zu halten.

Destiny 2: Die Hexenkönigin – offizieller Gameplay-Trailer

Alle Gratis-Inhalte stehen ab dem 5. März 2024 voraussichtlich ab 12 Uhr mittags für alle PS-Plus-Abonnenten zur Verfügung.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.