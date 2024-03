Disney Dreamlight Valley: Monster-Filmnacht gelöst

Wollt ihr in Disney Dreamlight Valley Sulley dabei helfen, die Monster-Filmnacht wieder ins Leben zu rufen? Dann müsst ihr erstmal eine Videokassette mit einem Monsterfilm finden und ein Abspielgerät besorgen. Wir helfen euch durch die gesamte Quest.

Monster-Filmnacht freischalten

Habt ihr die Aufgabe „Rettungskrallen“ gelöst und Sulley freischalten können, dann habt ihr den ersten Schritt geschafft. Damit ihr die Aufgabe von Sulley überhaupt angehen könnt, müsst ihr zudem folgende Anforderungen erfüllen:

Freundschaft mit Sulley auf Level 2 aufwerten. Wie ihr Freundschaften schnell leveln könnt, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

Erzielt Fortschritte mit Merlin und Mike Glotzkowski.

Sobald ihr diese Anforderungen erfüllt habt, wird die Quest Monster-Filmnacht automatisch freigegeben.

Videokassette mit einem Monsterfilm finden

Sprecht als nächstes Sulley an und er wird euch davon erzählen, wie toll er damals die Monster-Filmnacht fand. Begebt euch nach dem Gespräch zu Dagobert und fragt ihn nach den Videokassetten. Ihr erfahrt, dass sie damals nicht zurückgegeben wurden und müsst mit den Übeltätern sprechen, um sie zurückzubekommen. Folgende Charaktere müsst ihr ansprechen:

Ursula

Micky

Goofy

Es stellt sich heraus, dass Micky die Videokassette mit dem Monsterfilm hatte. Er erzählt euch, dass ihr sie an einem tiefen und dunklen Ort am Schillernden Strand finden werdet. Dabei handelt es sich um die Mystische Grotte. Im verlinkten Artikel helfen wir euch dabei, die Höhle zu finden. Das folgende Bild zeigt euch, wo in der Grotte die Videokassette liegt.

Die Videokassette findet ihr auf der untersten Ebene der Grotte in der Erde verbuddelt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Letzter Schrei“-Fernseher herstellen

Nachdem ihr euch die Videokassette geholt habt, bringt sie direkt zu Sulley. Er wird euch darum bitten, den „Letzter Schrei“-Fernseher für die Vorführung herzustellen. Dafür müsst ihr folgende Materialien besorgen:

50x Fasern : Fasern müsst ihr herstellen oder bei Kristoff kaufen, wenn sie gerade im Angebot sind.

: Fasern müsst ihr herstellen oder bei Kristoff kaufen, wenn sie gerade im Angebot sind. 20x Weichholz : Weichholz findet ihr im Tal. Wir erklären euch in einem weiteren Artikel, wie ihr in Disney Dreamlight Valley Holz farmen könnt.

: Weichholz findet ihr im Tal. Wir erklären euch in einem weiteren Artikel, wie ihr in Disney Dreamlight Valley Holz farmen könnt. 10x Glas: Glas müsst ihr herstellen oder es bei Kristoff kaufen, wenn es gerade im Angebot ist. Für ein Glas benötigt ihr 5x Sand und 1x Kohlenerz.

Habt ihr alle Materialien zusammen, dann öffnet an der Werkbank den Reiter „Funktionelle Gegenstände“. Hier findet ihr den „Letzter Schrei“-Fernseher, den ihr jetzt herstellen könnt. Bringt den Fernseher im Anschluss zu Sulley. Als nächstes müsst ihr Mike darum bitten, bei den Snacks behilflich zu sein.

Passendes Outfit für die Monster-Filmnacht

Begebt euch also zu Mike und sprecht mit ihm. Er freut sich darüber, seine Knabbermischung zu dem Monster-Filmabend beisteuern zu können. Doch jetzt müsst ihr noch das passende Outfit in eurer Garderobe finden, um an der Vorführung teilnehmen zu können. Folgendes müsst ihr erfüllen:

Ein blaues zwangloses Oberteil anziehen.

anziehen. Eine blaue zwanglose Hose anziehen.

anziehen. Hausschuhe „Schrecker Sulley“ anziehen.

anziehen. Optional könnt ihr die drei Gegenstände bei Dagobert im Laden bestellen, solltet ihr nichts passendes haben. Eine Auswirkung auf die Mission hat das aber nicht.

Öffnet ihr eurer Menü und wählt dann links „Garderobe“, dann wird euch unter „Anfragen“ zusammengefasst, welche Teile eurer Kleidung die Anforderungen erfüllen. Ihr könnt die Filterung auch selbst vornehmen, indem ihr bei Filter „Blau“ und „zwanglos“ auswählt. Für die Schuhe wählt ihr im Filter „Monster AG“.

Kehrt zu Sulley zurück und er wird euch darum bitten, den „Letzter Schrei“-Fernseher im Tal aufzustellen. Sucht euch dafür einen freien Platz und öffnet im Inventar links „Möbel“. Wählt Sulleys Bild bei den Anfragen aus und schon seht ihr den Fernseher. Platziert ihn nur noch im Tal und die Monster-Filmnacht kann endlich stattfinden. Sprecht im Anschluss noch mit Sulley und damit ist die Aufgabe abgeschlossen.

