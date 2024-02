Dreamlight Valley: Mike freischalten & „Den Preis im Auge“ lösen

Mike Glotzkowski ist in Monster AG eine Legende und auch in Disney Dreamlight Valley endlich zu haben. Wir helfen euch dabei, das grüne Monster freizuschalten und dafür die Aufgabe „Den Preis im Auge“ zu lösen, für die ihr Kinderzimmer untersuchen müsst.

Nachdem ihr Sulley mit der Aufgabe „Rettungskrallen“ geholfen habt, müsst ihr noch Mike Glotzkowski helfen, damit beide Monster in euer Tal als Bewohner einziehen können. Sprecht dazu zunächst mit Mike, der euch erklären wird, dass er erstmal seinen Rekord sichern muss, bevor er Urlaub im Dreamlight Valley machen kann. Die Mission „Den Preis im Auge“ startet.

Tür zur Rezeption öffnen & Schlüsselkarten finden

Begebt euch zur Rezeption, wo sich die Schlüsselkarten befinden sollen. Die Rezeption ist im ersten Raum, den ihr im Reich der Monster AG betreten habt. Schaut zu der Tür mit dem Gesperrt-Schild. Ihr könnt sie nicht einfach so öffnen, da sie kaputt ist. Untersucht die Tür und ihr erfahrt, dass Werkzeuge fehlen, die vielleicht in der Werkzeugkiste sind. Das folgende Bild zeigt euch, wo ihr die Werkzeuge finden werdet:

Die Tür zur Rezeption könnt ihr mit dem Werkzeug öffnen, das hinten in der Halle in dem roten Werkzeugkasten liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schnappt euch das Werkzeug und rennt zur Tür. Interagiert mit ihr und übertragt das Werkzeug hinein. Betretet die Rezeption und schaut euch in dem Raum mit dem Fenster um. Hier findet ihr viele Erinnerungen, aber auch die Schlüsselkarten. Sammelt sie ein und bringt sie zu Mike.

Kinderzimmer hinter den Türen untersuchen

Die Türen werden in die Halle gebracht, doch Mike stellt fest, dass noch die Akten zu den Türen fehlen. Um in „Den Preis im Auge“ weiterzukommen, müsst ihr Informationen über die Kinder hinter den Türen sammeln. Schließlich muss Mike wissen, wie er sie zum Lachen bringen kann.

Rote Tür bei Bucht F2 untersuchen

Als erstes sollt ihr das Kinderzimmer hinter der roten Tür bei Bucht F2 untersuchen. Geht hindurch und schaut euch um. Ihr müsst drei Hinweise darauf finden, was das Kind mag und lustig finden könnte. Das folgende Bild zeigt euch alle drei Fundorte der Hinweise für Mike. Es handelt sich dabei um drei Zeichnungen.

Findet diese 3 Zeichnungen für Mike. Die am Fenster findet ihr dann, wenn ihr mit dem Vorhang interagiert. (Bildquelle: Screenshots GIGA)

Untersucht die drei Zeichnungen, nachdem ihr sie an den folgenden Orten gefunden habt:

Zeichnung eines Zauberhutes am Fenster. Dafür müsst ihr mit dem Vorhang interagieren, damit er zur Seite geschoben wird. Zeichnung eines Clowns an der Wand neben der Tür. Zeichnung eines Zirkuselefanten neben dem Nachttisch.

Berichtet Mike von den drei Zeichnungen und er wird schnell feststellen, dass dieses Kind den Zirkus lustig findet. Ihr könnt euch danach der nächsten Tür in „Den Preis im Auge“ widmen.

Lila Tür bei Bucht F3 untersuchen

Das Kinderzimmer hinter der lila Tür in Bucht F3 ist euer nächstes Ziel. Betretet es durch die Tür und schaut euch um. Hier müsst ihr Fotos von drei Hinweisen auf die Interessen des Kindes machen. Schnell wird euch klar, dass das Kind den Weltraum toll findet. Doch nicht jeder Gegenstand, der etwas mit dem Weltraum zu tun hat, ist der gesuchte. Fotografiert die folgenden Hinweise im Kinderzimmer:

Das gelbe Buch auf dem Boden neben dem Bücherregal. Da Bild von dem Raumschiff an der Wand links neben dem Bett. Die Deckenlampe, die Sterne darstellt.

Fotografiert das Buch, das Bild und die Deckenlampe, um diesen Teil von „Den Preis im Auge“ abzuschließen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Grüne Tür bei Bucht F4 untersuchen

Nachdem ihr die drei Hinweise fotografiert habt, sprecht mit Mike und er wird euch dann zur nächsten Tür schicken. Um Mike freischalten zu können, müsst ihr jetzt das Kinderzimmer hinter der grünen Tür bei Bucht F4 nach einem Hinweis durchsuchen, den ihr Mike bringen könnt.

Um diesen Hinweis zu finden, müsst ihr lediglich die Sockenhaufen auf dem Boden wegräumen. Ihr erkennt sie an dem grünen Dampf, der von ihnen aufsteigt und an den Fliegen, die sich um sie scharen. In einem der Haufen findet ihr ein Pupskissen, das ihr Mike Glotzkowski bringen müsst.

Limonade aus den drei Automaten holen

Nachdem ihr Informationen über die Kinder gesammelt und sie Mike gebracht habt, sollt ihr für ihn eine Dose Limonade aus jedem der drei Automaten in der Rezeption bringen. Er gibt euch dafür zwei Münzen und bei dem dritten Automaten sollt ihr euch selbst eine Lösung überlegen. Geht hier wie folgt vor:

Geht zu dem roten Automaten direkt neben der Kaffeemaschine und kauft hier eine rote Limonade indem ihr das Lager öffnet und sie euch herausholt. Der blaue Automat direkt daneben ist nicht angeschaltet. Der blaue Schalter befindet sich links neben dem Automaten an der Wand. Betätigt ihn und dann könnt ihr die blaue Limonade aus dem Automaten herausholen. Der grüne Automat befindet sich in der Rezeption und auf ihm klebt der Hinweis „Out of service“. Hier ist die Scheibe schon eingeschlagen und ihr benötigt eure Spitzhacke. Schlagt einmal auf den Automaten ein und die grüne Limonade fällt heraus.

Übergebt Mike die drei Dosen Limonade, um diesen Teil von „Den Preis im Auge“ abzuschließen. Dadurch ist Mike in bester Form und kann einen neuen Rekord aufstellen. Damit die Monster jetzt in euer Dreamlight Valley kommen, müsst ihr ihre Unterkunft im Tal aufstellen. Sobald das Haus steht, könnt ihr Mike und seinen blauen Freund in Dreamlight Valley begrüßen. Ihr müsst Mike nur noch im Reich der Monster AG abholen und ein Selfie von euch machen.

